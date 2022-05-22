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Sanatını hüzünle besleyen son halife Abdülmecid Efendi!

Son halife Abdülmecid Efendi’nin tüm eserleri tek sergide toplandı. Abdülmecid Efendi’nin, 38 yaşında katledilen babası Abdülaziz Efendi’nin 70’li yaşlarını hayal ederek resmettiği tablo büyük ilgi gördü.

Ekleme: 22.05.2022 - 09:31 Güncelleme: 22.05.2022 - 09:33 / Editör: Ozge Selin
Sanatını hüzünle besleyen son halife Abdülmecid Efendi!21 Aralık 2021'de Sakıp Sabancı Müzesi'nde (SSM) açılan "Şehzade'nin Sıra Dışı Dünyası: Abdülmecid Efendi" sergisi yoğun ilgi nedeniyle 3 Temmuz'a kadar uzatıldı.

Sanatını hüzünle besleyen son halife Abdülmecid Efendi!

Osmanlı sanat hayatında derin izler bırakmış son Halife Abdülmecid Efendi'nin eserlerinden oluşan sergi koleksiyonu 60 tablo ve 300'ü aşkın belgeden oluşuyor. Sergilenen her bir eser Halife'nin çocukluktan ölümüne kadar hüzün dolu yaşam hikâyesinin de adeta bir aynası.

Sanatını hüzünle besleyen son halife Abdülmecid Efendi!

76 yaşındayken Paris'te sürgünde vefat eden Abdülmecid Efendi hayatının yaklaşık 50 yılını şehzade, 4 senesini veliaht, 16 ayını halife, son 20 yılını ise sürgünde geçirdi.

Sanatını hüzünle besleyen son halife Abdülmecid Efendi!

BABASINI TUVALDE YAŞATAN BİR EVLAT
Sergideki portrelerden biri kendisi henüz 8 yaşındayken, 1876'da öldürülen babası Sultan Abdülaziz'e ait. 19'uncu yüzyıl sonlarında Abdullah Biraderler'e atfedilen bir eser. Bu eserin hemen yanında ise Abdülmecid'in kendi elleriyle yaptığı bir Abdülaziz portresi yer alıyor.

Sanatını hüzünle besleyen son halife Abdülmecid Efendi!


Abdülmecid Efendi babasının sağken yapıldığı tabloya bakarak resmettiği portrede Abdülaziz'i adeta o yıllara kadar yaşatmış. 38 yaşında öldürülen genç Sultan'ın 70'li yaşlarını hayal ederek resmetmiş, sakalına beyazlar, alnına, göz kenarlarına kırışıklıklar eklemiş.

Sanatını hüzünle besleyen son halife Abdülmecid Efendi!

KEDERİN MANZARASI SARAYBURNU
Sergide Abdülmecid'in Pierre Loti'ye armağan ettiği Sarayburnu ve Boğaz tabloları da sergileniyor. Abdülmecid Sarayburnu tablosuyla beraber Loti'ye gönderdiği notta ise gönüllere huzur veren bir manzaranın kederin simgesi haline geldiğini anlatıyor.

Sanatını hüzünle besleyen son halife Abdülmecid Efendi!

HAREMDEKİ ENTELEKTÜEL HAYAT
Serginin en dikkat çeken eserlerinden biri de Haremde Beethoven. Resimde saray mensuplarının resme, müziğe ve heykele duyduğu ilgi tüm açıklığıyla ortaya konmuş. Tablo modern bir Osmanlı haremini yansıtıyor.

Sanatını hüzünle besleyen son halife Abdülmecid Efendi!

'KENDİ KENDİNİ YARATMIŞ BİR SANATÇI'
Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Dr. Nazan Ölçer resimle ilgili profesyonel eğitim almamasına rağmen Abdülmecid Efendi'nin özellikle portre çizimlerinde kendini çok iyi geliştirdiğini belirterek "Kendi kendini yaratmış bir insan.

Sanatını hüzünle besleyen son halife Abdülmecid Efendi!

Yaşamında her tür kayıp ve travmayı yaşamış. Portreye odaklanmış, manzara resmi az. Çünkü çok az dışarı çıkabilmiş. Yaşadığı tüm mahrumiyetlere rağmen kabiliyetine güvenerek kendi kendini geliştirmiş" dedi.
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