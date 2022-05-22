Mirza kod adlı terörist Ayhan İnalhan, Pençe Kilit bölgesinde etkisiz!
Milli Savunma Bakanlığı: 18 Mayıs’ta Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde etkisiz hale getirilen PKK’lı teröristlerden birinin, Turuncu listede aranan 'Mirza' kod adlı Ayhan İnalhan isimli terörist olduğu belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığı: 18 Mayıs'ta Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerden birinin, Turuncu listede aranan 'Mirza' kod adlı Ayhan İnalhan isimli terörist olduğu belirlendi.