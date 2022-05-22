Memur maaşı ile çifte kazanç! İşte Temmuz zammı ile birlikte ek ödeme tablosu...

Milyonlarca memur Temmuz zammı ile birlikte yeni maaşlarını hesaplarında görecek. Memur maaşları yanında aile yardımlarındaki miktarlarda artacak. Mevcut durumda memurlara çalışmayan eş için aylık 535,17 lira, 6 yaş altı çocuk için 117,72 lira, 6 yaş üstü çocuk için de 58,86 lira ödeniyor.Peki 4 Temmuz'da belli olacak memur zammı ile birlikte aile yardımları ne kadar olacak? İşte hesaplanan rakamlarla aile yardımına ilişkin ipuçları...TEMMUZ ZAMMI İLE BİRLİKTE AİLE YARDIMLARI DA ARTACAKMemurlar bir yandan ek gösterge düzenlemesini merakla beklerken, bir yandan da 'Temmuz zammı ne kadar olacak' sorusunun cevabına kilitlendi. Maaşların yanında bir artış da aile yardımları konusunda olacak.Temmuz'da memurların maaşlarına toplu sözleşme kapsamında yüzde 7 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Memurlar bir artışı da aile yardımında alacak.Halen memurlara çalışmayan eş için aylık 535,17 lira, 6 yaş altı çocuk için 117,72 lira, 6 yaş üstü çocuk için de 58,86 lira ödeniyor.Bu ödeme Temmuz'da memur maaş katsayısıyla birlikte yükselecek. İlk 4 aylık enflasyon yüzde 31.71 çıktı. Buna göre aile yardımındaki artış şimdiden yüzde 31.21'e ulaştı.Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki TÜFE tahminlerine göre de ilk 6 aylık enflasyon yüzde 38.52 çıkabilecek.Bu durumda artış, yüzde 7 zam ve yüzde 31.02 fark ile yüzde 38.02'ye ulaşacak.Bu tahmin gerçekleşirse aile yardımı eş için 738,64, 0-6 yaş çocuk için 162,48, 6 yaş üstü çocuk için ise 81.24 liraya yükselecek.2 ÇOCUĞU OLANLARIN AİLE YARDIMI 1063 TL'YE YÜKSELECEK6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memurun aile yardımı 770,61 liradan bin 63 liraya ulaşacak.MEMUR-SEN'DEN REFAH PAYI TEKLİFİMEMUR-SEN Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, Ocak'ta yapılan 2.5 puanlık ilave zammın kamu işçilerinin aksine memurlara ek protokol ile verilmediğini belirterek, şöyle konuştu:'Kamu işçilerinin enflasyon farkı yüzde 5, memurlarınki ise yüzde 7.5 üzerinden hesaplanacak.Bu memur ve memur emeklilerinin yüzde 2.5 daha az enflasyon farkı alacağı anlamına geliyor.Bu nedenle ilave zam işçilerde olduğu gibi memurlar için de refah payı olarak sayılmalı.'