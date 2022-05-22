Diş hekimi Şeyma Biran son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da muayenehanesinde ölü bulunan diş hekimi Şeyma Biran, aile yakınlarının ve meslektaşlarının katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Kadıköy'de diş hekimi olan Şeyma Biran, dün muayenehanesinde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Boğazı ve vücudunun çeşitli yerlerinden yara alarak hayatını kaybeden diş hekimi Şeyma Biran'ın cenazesi Üsküdar Şakirin Camii'ne getirildi. Aile yakınları, meslektaşları ve hastalarının katıldığı cenaze töreni düzenlendi. Diş hekimi Şeyma Biran Şakirin Camiinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.