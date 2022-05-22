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Beyaz Gazete
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CHP'de büyük çatlak! Kılıçdaroğlu 'Ya bana katılın ya da yolumdan çekilin' demişti

Kars’tan Edirne’ye kadar CHP’nin Maltepe mitingine CHP teşkilatından katılım sağlanırken partinin önemli isimlerinden olan CHP Genel Başkan Yardımcısı, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile CHP Grup Başkanvekili, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in mitinge katılmayıp Paris’e gitmeyi tercih ettikleri ortaya çıktı. Miting yerine Paris’e gitmeyi tercih eden Ağbaba ile Özel’in yurt dışında yaşamlarını kaybeden Yılmaz Güney ve Ahmet Kaya’nın Pere Lachaise’deki mezarlarını ziyaret ettiği de öğrenildi. İkilinin parti içinde Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığını destekleyen isimler olduğu biliniyor.

CHP'de büyük çatlak! Kılıçdaroğlu 'Ya bana katılın ya da yolumdan çekilin' demişti
Ekleme: 22.05.2022 - 15:22 Güncelleme: 22.05.2022 - 15:27 / Editör: Ozge Selin
CHP'de büyük çatlak! Kılıçdaroğlu 'Ya bana katılın ya da yolumdan çekilin' demişti
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Maltepe'de düzenlediği 'Milletin Sesi' mitingi dün yapıldı. Miting alanında sahneye CHP Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) davet edilmemesi dikkat çekerken CHP içinde kimi isimlerin bu duruma bozulduğu iddia edildi. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın tokalaşmaması ve Yavaş'ın ellerini bağlayıp İmamoğlu'na başını çevirdiği ve yüzünü astığı anlar da dikkatten kaçmazken, bu anlar soğuk duş etkisi oluşturdu ve sosyal medyada çokça paylaşım yapıldı.

CHP'de büyük çatlak! Kılıçdaroğlu 'Ya bana katılın ya da yolumdan çekilin' demişti

MİTİNGE KATILMADILAR, PARİS'E GİTMEYİ TERCİH ETTİLER

Kars'tan Edirne'ye kadar Maltepe mitingine CHP teşkilatından katılım sağlanırken partinin önemli isimlerinden olan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in mitinge katılmadığı ortaya çıktı. Ağbaba ile Özel'in Fransa'nın başkenti Paris'e gezmeye gittiği ve kimi ziyaretler gerçekleştirdiği öğrenildi. CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ile birlikte Ağbaba ile Özel'in yurt dışında yaşamlarını kaybeden Yılmaz Güney ve Ahmet Kaya'nın Pere Lachaise'deki mezarlarını ziyaret ettiği de öğrenildi. Miting yerine Paris'e gitmeyi tercih eden bu isimlerin bugün yurda dönecekleri öğrenildi. CHP içinde İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını destekleyen isimler arasında Ağbaba ile Özel'in olduğu biliniyor.


KILIÇDAROĞLU, 'YA BANA KATILIN YA DA ŞİMDİ ŞU ANDA YOLUMDAN ÇEKİLİN' DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu nisan ayında TBMM grup toplantısında 11 dakikalık bir konuşma yapmış, bu konuşmasında partililere de bir mesaj verdiği değerlendirilmişti.

CHP'de büyük çatlak! Kılıçdaroğlu 'Ya bana katılın ya da yolumdan çekilin' demişti

Kılıçdaroğlu, bu grup toplantısında partililere dönük olarak yeni bir yolda yürüyeceğini açıklamış, 'Bütün yol arkadaşlarımıza sesleniyorum. İçimde bu halk için biriktirdiğim büyük bir kavgam var. Ya bana katılın ya da şimdi şu anda yolumdan çekilin. Pes etmeyeceğim, durmayacağım' demişti.

Bu sözleri parti içindeki kimi isimlere rest çektiği şeklinde yorumlanmış ve ayrıca Kılıçdaroğlu'nun adaylığını resmen ilan ettiği şeklinde değerlendirilmişti. Hatta Cumhuriyet Gazetesi, Kılıçdaroğlu'nun bu konuşmasının (27 Nisan 2022) 'Tarafınızı belli edin' Çağrısı olduğunu belirterek, 'Kılıçdaroğlu: Aday Benim' manşetiyle çıkmıştı.

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CHP'de büyük çatlak! Kılıçdaroğlu 'Ya bana katılın ya da yolumdan çekilin' demişti
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