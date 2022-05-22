CHP'de adaylık kaosu! Kapılar kapandı!

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP'deki adaylık karmaşası sürüyor. Gittiği her yerde 'aday ben olacağım' sinyali veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı ittifak ortakları tarafından kabul görmezken; CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın da isimleri ön plana çıkmış vaziyette.Bu gelişmeler üzerine Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ı hedef alarak 'Belediye başkanları görevini yapmalı', 'Ya bana katılın ya da yolumdan çekilin' ifadelerini kullandı ve bu iki isme adaylık kapısını kapattı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hiçe saymış olacak ki, siyasi çıkarları doğrultusunda Büyükelçilerle görüşmeler yapıp, Karadeniz'e mitinge gitti.'Süreci uzaktan izlemem' diyerek de Cumhurbaşkanlığı adaylığı yolunda Genel Başkanı'na açıktan mesaj verdi.CHP'deki adaylık kaosu, Kılıçdaroğlu - İmamoğlu çekişmesinin gölgesinde bugün İstanbul Maltepe'de gerçekleştirilen miting öncesi CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Altay, partilerinin 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimindeki adayının Kılıçdaroğlu olacağını söyledi.Engin Altay, 'Mırın kırın etmenin anlamı kalmadı. 'Gönlümüzün adayı Kılıçdaroğlu' deniyordu, o 'gönlümüzün' kısmı biraz kalktı. CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu.' diye konuştu.CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın 2023 seçimlerinde adaylarının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu net bir dille söylemesinin ardından Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a adaylık kapısı bir kez daha kapanmış oldu.Öte yandan bugünkü mitingde dikkat çeken bir olay da yaşandı. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu eve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında soğuk rüzgarlar esti.