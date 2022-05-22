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Beyaz Gazete
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CHP'de adaylık kaosu! Kapılar kapandı!

CHP'deki adaylık kaosu sürerken bugün İstanbul Maltepe'de gerçekleştirilen miting öncesi dikkat çeken bir açıklama geldi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimindeki adaylarının Kemal Kılıçdaroğlu olacağını söyledi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'a adaylık kapısı bir kez daha kapanmış oldu.

Ekleme: 22.05.2022 - 00:59 Güncelleme: 22.05.2022 - 01:02 / Editör: Ozge Selin
CHP'de adaylık kaosu! Kapılar kapandı!
2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP'deki adaylık karmaşası sürüyor. Gittiği her yerde 'aday ben olacağım' sinyali veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı ittifak ortakları tarafından kabul görmezken; CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın da isimleri ön plana çıkmış vaziyette. 

'YA BANA KATILIN YA DA YOLUMDAN ÇEKİLİN'
Bu gelişmeler üzerine Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ı hedef alarak 'Belediye başkanları görevini yapmalı', 'Ya bana katılın ya da yolumdan çekilin' ifadelerini kullandı ve bu iki isme adaylık kapısını kapattı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hiçe saymış olacak ki, siyasi çıkarları doğrultusunda Büyükelçilerle görüşmeler yapıp, Karadeniz'e mitinge gitti.

'SÜRECİ UZAKTAN İZLEMEM'
'Süreci uzaktan izlemem' diyerek de Cumhurbaşkanlığı adaylığı yolunda Genel Başkanı'na açıktan mesaj verdi.

'ADAYIMIZ KEMAL KILIÇDAROĞLU'
CHP'deki adaylık kaosu, Kılıçdaroğlu - İmamoğlu çekişmesinin gölgesinde bugün İstanbul Maltepe'de gerçekleştirilen miting öncesi CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Altay, partilerinin 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimindeki adayının Kılıçdaroğlu olacağını söyledi.

'MIRIN KIRIN ETMENİN ANLAMI YOK'
Engin Altay, 'Mırın kırın etmenin anlamı kalmadı. 'Gönlümüzün adayı Kılıçdaroğlu' deniyordu, o 'gönlümüzün' kısmı biraz kalktı. CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu.' diye konuştu.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A ADAYLIK KAPISI BİR KEZ DAHA KAPANDI!
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın 2023 seçimlerinde adaylarının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu net bir dille söylemesinin ardından Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a adaylık kapısı bir kez daha kapanmış oldu.

İKİ BELEDİYE BAŞKANI ARASINDA SOĞUK RÜZGARLAR
Öte yandan bugünkü mitingde dikkat çeken bir olay da yaşandı. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu eve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında soğuk rüzgarlar esti.
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