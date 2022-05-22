ABD'nin Türkiye korkusu: İyi ilişkiler içinde olmak çıkarımıza; Başkan Erdoğan'ın NATO tepkisi gündemden düşmüyor

Geçtiğimiz haftalarda savaş nedeniyle artan endişeleri gerekçe gösteren İskandinav ülkeleri İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvuracağını açıklamasının ardından gözler duruma son noktayı koyacak olan Türkiye'ye çevrildi. Türkiye ise şimdilik bu kararı kabul etmeyerek söz konusu ülkelerin teröre verdiği desteği ve Türkiye'ye yönelik alınan kısıtlama kararlarının kaldırılmasını talep etti.ABD kaynaklı The Hill gazetesi de Türkiye'nin tavrını ve Başkan Erdoğan'ın sözlerini dikkat aldı. Gazete, Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin 2 No'lu Demokrat Senatör Ben Cardin'in sözlerinden bahsetti.Cardin, 'Türkiye önemli bir NATO ortağıdır. Türkiye'de çok önemli askeri tesislerimiz var ve Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olmak bizim çıkarımıza' ifadelerine yer verdi.Rusya-Ukrayna savaşı konusunda da Türkiye'nin çok önemli bir rol oynadığına vurgu yapan Cardin, 'Ukrayna konusunda çok iyi bir ortak oldular. Bu nedenle NATO içindeki güvenlik ihtiyaçlarımıza aykırı olabilecek Rusya ile bir ilişkiye sahip olmalarını istemediğimizi açıkça belirtiyorum. Bu sorumlulukta hareket etmeliyiz' dedi.Ancak Beyaz Saray, Finlandiya ve İsveç'in talebini kabul edebilmek için Türkiye'ye sunulabilecek şeylerle ilgili oldukça ağzı sıkı davranıyor.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile dün bir telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde ikili ilişkiler ve iki ülkenin NATO'ya üyelik başvuruları ele alındı.Başkan Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin NATO'nun açık kapı politikasına bugüne kadar hep tam destek verdiğini belirterek ittifak içinde hem üye ülkelerin güvenliği hem de kolektif güvenlik açısından dayanışmanın esas bir değer olduğuna işaret etti.Başkan Erdoğan, İsveç'in terör örgütlerine yönelik siyasi, finansal ve silah desteğinin son bulması gerektiğini vurguladı. PKK/PYD/YPG'nin DEAŞ'la mücadele ettiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını ifade eden Erdoğan, İsveç'in, terör örgütü PKK ve bu örgütün Suriye ile Irak'taki uzantıları bakımından Türkiye'nin kaygılarını paylaştığını ortaya koyan somut ve ciddi adımlar atmasını beklediklerini dile getirdi.Bu görüşmenin ardından açıklama yapan İsveç Başbakanı Magdalena Andersson 'Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsveç'in NATO uygulamasına ilişkin bugünkü görüşmemizi takdirle karşılıyoruz. Barış, güvenlik ve terörle mücadele de dahil olmak üzere, ikili ilişkilerimizi güçlendirmeyi dört gözle bekliyoruz.' ifadelerini kullandı.