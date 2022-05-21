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Teröre 'Eren' darbesi! 1'i turuncu listede 12 terörist etkisiz...

Yurt içinde PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla, “ara-bul-yok et” stratejisi yürüten İçişleri Bakanlığınca 15 Nisan’da EREN ABLUKA operasyonları başlatıldı. 1’i turuncu kategoride 12 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröre 'Eren' darbesi! 1'i turuncu listede 12 terörist etkisiz...
Ekleme: 21.05.2022 - 11:03 Güncelleme: 21.05.2022 - 11:03 / Editör: Ozge Selin
Teröre 'Eren' darbesi! 1'i turuncu listede 12 terörist etkisiz...
Yurt içinde PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla, "ara-bul-yok et" stratejisi yürüten İçişleri Bakanlığınca 15 Nisan'da EREN ABLUKA operasyonları başlatıldı.

Teröristler abluka altına alındı

Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 8.266 personel görev aldığı EREN ABLUKA operasyonları Diyarbakır, Hakkari, Batman, Şırnak, Mardin, Tunceli, Muş, Bingöl, Ağrı, Elazığ ve Hatay illerinde devam ediyor.

1'i turuncu kategoride 12 terörist etkisiz hale getirildi

Operasyonlarda; aralarında terör arananlar listesinde TURUNCU kategoride yer alan 1 teröristin de bulunduğu 12 terörist (Ağrı'da 1, Hakkari'de 6 ve Şırnak'ta 5) etkisiz hale getirildi.

Terör inleri yerle bir edildi

15 Nisan-18 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, etkisiz hale getirilen teröristlerin yanı sıra örgüt mensuplarının yaşam alanları da tek tek tespit edildi. Operasyonlarda, 31 mağara, 124 sığınak ve 16 depo imha edildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinden ve imha edilen mağara, sığınak ve depolarda;
25 adet piyade tüfeği,
231 adet el bombası,
1.322 kg. patlayıcı madde,
29 adet EYP,
1 adet RPG-7 roketatar silahı,
8 adet farklı çaplarda top mühimmatı,
3.686 adet piyade tüfeği mühimmatı ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığınca yürütülen EREN ABLUKA operasyonları önümüzdeki günlerde de genişleyerek devam edecek.

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