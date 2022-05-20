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Rusya NATO için başvuran ülkenin gazını kesiyor: Yarın sabah vanalar kapanacak!

İsveç ve Finlandiya NATO'ya katılma kararı aldı. Rusya ise ilk hamlesini yaptı. Finlandiya'ya gaz akışının yarın durdurulacağı ortaya çıktı. İşte haberin detayları…

Rusya NATO için başvuran ülkenin gazını kesiyor: Yarın sabah vanalar kapanacak!
Ekleme: 20.05.2022 - 19:12 Güncelleme: 20.05.2022 - 19:20 / Editör: Ozge Selin
Rusya NATO için başvuran ülkenin gazını kesiyor: Yarın sabah vanalar kapanacak!
Finlandiya'nın ulusal gaz dağıtıcısı Gasum, Rusya'dan Finlandiya'ya doğal gaz arzının yarın durdurulacağını açıkladı.

Gasum'dan yapılan açıklamada, Rus enerji şirketi Gazprom'un alt şirketi Gazprom Export'un 'Gasum'un gaz tedarik sözleşmesi kapsamında Finlandiya'ya doğal gaz arzının 21 Mayıs 2022 Cumartesi günü saat (TSİ) 07.00'de kesileceğini bildirdiği' ifadeleri yer aldı.

Gasum Üst Yöneticisi Mika Wiljanen konuya ilişkin değerlendirmesinde, Rusya'dan doğal gaz arzının durdurulacak olmasının 'son derece üzücü' olduğunu belirterek, 'Ancak bu duruma dikkatle hazırlanıyorduk. Gaz iletim hatlarında bir sıkıntı olmaması durumunda önümüzdeki aylarda tüm müşterilerimize gaz tedarik edebileceğiz.' ifadelerini kullandı.

Gasum'dan daha önce yapılan açıklamada, şirketin, doğal gaz sevkiyatları için rubleyle ödeme yapmayı reddettiği belirtilmişti.

Doğal gaz ihtiyacının neredeyse tamamını Rusya'dan ithalatla karşılayan Finlandiya'nın Moskova ile 2031 yılına kadar gaz tedarik sözleşmesi bulunuyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da yaptığı açıklamada, Gazprom'un şirketlerle yürüttüğü ticarette tüm detaylara hakim olmadıklarını belirterek, 'Ancak elbette kimseye bedava bir şey sevk etmeyeceğiz.' değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın en büyük elektrik üretim ve dağıtım şirketi Inter RAO da geçen hafta, ödeme alamadığı gerekçesiyle Finlandiya'ya artık elektrik sağlamayacağını açıklamıştı.
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