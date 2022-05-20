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Meteoroloji uyardı! Saatte 60 km!

Rüzgar Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli(40-60 km / saat) olarak esecek. Peki İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte tüm merak edilenler...

Ekleme: 20.05.2022 - 09:35 Güncelleme: 20.05.2022 - 09:38 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji uyardı! Saatte 60 km!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğusu ile güneybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Muğla, Ordu ve Erzincan çevreleri, Aydın, Denizli ve Burdur'un güneyi, Antalya'nın batı ilçeleri ile Samsun ve Tokat'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli(40-60 km / saat) olarak esmesi beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 5 ila 10 derece artacağı, doğu bölgelerde 4 ila 8 derece azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: İç ve batı kesimlerde kuzeyli, doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli(40-60 km/ saat) olarak esmesi beklenmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli(40-60 km/ saat) olarak esmesi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 26°C
Parçalı az bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 23°C
Parçalı az bulutlu

KOCAELİ °C, 24°C
Parçalı az bulutlu

EGE
Parçalı, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Muğla çevreleri ile Aydın ve Denizli'nin güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kıyı Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 27°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ
Parçalı bulutlu, Antalya'nın batısı ile Burdur'un güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden

Rüzgarın, Doğu Akdeniz in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 30°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 26°C
Parçalı bulutlu, batı ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 27°C
Parçalı bulutlu


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