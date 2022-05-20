Meteoroloji uyardı! Saatte 60 km!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğusu ile güneybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Muğla, Ordu ve Erzincan çevreleri, Aydın, Denizli ve Burdur'un güneyi, Antalya'nın batı ilçeleri ile Samsun ve Tokat'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli(40-60 km / saat) olarak esmesi beklenmektedir.İç ve batı kesimlerde 5 ila 10 derece artacağı, doğu bölgelerde 4 ila 8 derece azalacağı tahmin ediliyor.İç ve batı kesimlerde kuzeyli, doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli(40-60 km/ saat) olarak esmesi beklenmektedir.Rüzgarın, Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli(40-60 km/ saat) olarak esmesi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 26°CParçalı az bulutluİSTANBUL °C, 21°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 23°CParçalı az bulutluKOCAELİ °C, 24°CParçalı az bulutluEGEParçalı, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Muğla çevreleri ile Aydın ve Denizli'nin güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kıyı Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 20°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutlu, güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 26°CParçalı ve az bulutluMANİSA °C, 27°CParçalı bulutluParçalı bulutlu, Antalya'nın batısı ile Burdur'un güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerdenRüzgarın, Doğu Akdeniz in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.ADANA °C, 30°CParçalı bulutluANTALYA °C, 26°CParçalı bulutlu, batı ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 29°CParçalı ve az bulutluMERSİN °C, 27°CParçalı bulutlu