Mars'taki gizemli kapıyla ilgili yeni iddia!

Komplo teorisyenleri uzun zamandır Mars'ta akıllı canlıların yaşadığını ve medeniyet kurduğunu ileri sürüyor. Teorisyenlere göre NASA bu durumu saklıyor ve Mars'ta hiç bir şey olmadığını söylüyor. Bu konu yıllardır tartışılırken NASA'nın paylaştığı son görüntüler kafaları karıştırmıştı.NASA'nın Curiosity uzay aracındaki Mast Camera tarafından 7 Mayıs'ta çekilen görüntü, dünyayı şoke etmişti. Yakalanan görüntüde kayanın içine doğru kazılmış bir kapıya benzeyen yapı görülmüştü. 'Uzaylı kapısı' mı? sorularını akıllara getiren görüntü hakkında çok sayıda iddia ortaya atılmıştı.Öte yandan Daily Star'da yer alan bir habere göre kendini UFO uzmanı ilan eden Scott C. Waring, Mars'ta bu defa eski Mısır mezarı bulduğunu iddia ediyor.Waring, Ramses mezarının girişine benzediğine inandığı bu gizemli yapılardan en az 6 tanesini gösterdiğine inandığı bir videoyu sosyal medya paltformu YouTube'da yayınladı.Waring, 'Arkadaşlar, Mars'taki fotoğraflara bakıyordum ki, sadece bir kapı değil çevresinde 6 farklı kapı olduğunu keşfettim. Hepsi aynı genişlik ve yükseklikte' sözlerine yer verdi.Waring'e göre fotoğraflardan birinde boğa sfenski var. Boğanın da kanatları katlanmış. Bunun yanı sıra mercan yılanı gibi bir rengin de bölgede olduğunu iddia ediyor.Uzmana göre bu durum uzaylılarının varlığının yüzde 100 kanıtı.Öte yandan uzmanlar apı aralığının solundaki büyük yarığın bölgede sıklıkla meydana gelen kaya çatlama olayını gösterdiğini söylerken ön taraftaki kayanın da açıklıktan düştüğü belirtmişti.Reddit'te bazı kullanıcıların iddialarına göre, kayadaki kapı şeklindeki yarık, baskı nedeniyle kesik şeklinde meydana gelen bir kırık olabilir. Bu kırığa neden olabilecek basıncaysa Mars'taki depremlerden biri yol açmış olabilir.