Ekşi Sözlük isimli çöplük skandallara doymuyor! Bu kez de başörtülü kadınlar hedef alındı

İftiraya dayalı yanlış yönlendirmeler, provokatif yayınlar ve kara propaganda oyunları ile gündeme gelen Ekşi Sözlük isimli çöplükte yeni bir skandal patlak verdi. Her seferinde toplumsal değerlerin ayaklar altına alındığı, İslam'a ve Müslümanlara hakaretler edilen platformda bu kez de Havelsan'ın LinkedIn'dan yayınladığı ilan üzerinden başörtülükadınlar hedef alındı.İnternetin lağım çukuru olan mecrada "havelsan'ın linkedin'deki tersine beyin göçü ilanı" ifadeleriyle açılan başlıkta birbirinden iğrenç ifadelere yer verildi.AHLAKSIZ YORUMLAR..."Dodge Dart" mahlaslı bir Ekşi kullanıcısı büyük bir hadsizlik örneği sergileyerek Havelsan'ın ilanı üzerinden başörtülü kadınlara nefret kustu ve "Başını örten karılar ve sakallı heriflerin kuruluşunu hiç dinlemem si..." ifadelerini kullandı. Bir başka kullanıcı ise ilan ile ilgili "havelsan'ın linkedin'deki tersine beyin göçü ilanı" başlığı altında yaptığı yorumda terbiyesizce "Açmayın türbanlı bacı" yorumunu yaptı.İNTERNETİN LAĞIM ÇUKURU EKŞİEkşi Sözlük'teki hadsiz güruhun böyle bir olay üzerinden rol devşirerek başörtülüleri hedef alması büyük bir tepkiyle karşılanırken söz konusu mecranın internetin lağım çukuru olduğuda bir kez daha gözler önüne serildi.SİCİLİ KİRLİ BİR MECRAYaşanan bu gelişmeler, Ekşi Sözlük isimli süreklli skandallarla gündeme gelen portalın kirli sicilini bir kez daha akıllara getirdi. Ekşi Sözlük'te sadece toplumsal değerler hedef alınmıyor. Ezana hakaret ediliyor, terör örgütü PKK propagandası ve bebek katillerine övgüler düzülüyor.