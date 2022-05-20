  • USD: 15,92 - 15,95
  • EURO: 16,74 - 16,77
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ekşi Sözlük isimli çöplük skandallara doymuyor! Bu kez de başörtülü kadınlar hedef alındı

İnternetin lağım çukuru olan Ekşi Sözlük (Çöplük) yine büyük bir skandalla gündemde. Toplumsal değerlerin ayaklar altına alınarak, İslam'a ve Müslümanlar'a hakaret edilen mecrada bu kez de başörtülü kadınlar hedef alındı. "Havelsan'ın linkedin'deki tersine beyin göçü ilanı" başlığı altında toplanan 'ekşi'si çıkan hadsiz güruh, ahlaksız ifadelerle nefret kustu. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve Ekşi Sözlük'ün kirli sicili...

Ekşi Sözlük isimli çöplük skandallara doymuyor! Bu kez de başörtülü kadınlar hedef alındı
Ekleme: 20.05.2022 - 10:10 Güncelleme: 20.05.2022 - 10:11 / Editör: Ozge Selin
Ekşi Sözlük isimli çöplük skandallara doymuyor! Bu kez de başörtülü kadınlar hedef alındı
İftiraya dayalı yanlış yönlendirmeler, provokatif yayınlar ve kara propaganda oyunları ile gündeme gelen Ekşi Sözlük isimli çöplükte yeni bir skandal patlak verdi. Her seferinde toplumsal değerlerin ayaklar altına alındığı, İslam'a ve Müslümanlara hakaretler edilen platformda bu kez de Havelsan'ın LinkedIn'dan yayınladığı ilan üzerinden başörtülü
kadınlar hedef alındı.

İnternetin lağım çukuru olan mecrada "havelsan'ın linkedin'deki tersine beyin göçü ilanı" ifadeleriyle açılan başlıkta birbirinden iğrenç ifadelere yer verildi.

AHLAKSIZ YORUMLAR...

"Dodge Dart" mahlaslı bir Ekşi kullanıcısı büyük bir hadsizlik örneği sergileyerek Havelsan'ın ilanı üzerinden başörtülü kadınlara nefret kustu ve "Başını örten karılar ve sakallı heriflerin kuruluşunu hiç dinlemem si..." ifadelerini kullandı. Bir başka kullanıcı ise ilan ile ilgili "havelsan'ın linkedin'deki tersine beyin göçü ilanı" başlığı altında yaptığı yorumda terbiyesizce "Açmayın türbanlı bacı" yorumunu yaptı.

İNTERNETİN LAĞIM ÇUKURU EKŞİ

Ekşi Sözlük'teki hadsiz güruhun böyle bir olay üzerinden rol devşirerek başörtülüleri hedef alması büyük bir tepkiyle karşılanırken söz konusu mecranın internetin lağım çukuru olduğu
da bir kez daha gözler önüne serildi.

SİCİLİ KİRLİ BİR MECRA

Yaşanan bu gelişmeler, Ekşi Sözlük isimli süreklli skandallarla gündeme gelen portalın kirli sicilini bir kez daha akıllara getirdi. Ekşi Sözlük'te sadece toplumsal değerler hedef alınmıyor. Ezana hakaret ediliyor, terör örgütü PKK propagandası ve bebek katillerine övgüler düzülüyor.
Başkan Erdoğan'dan cuma namazı sonrası önemli açıklamalar!
Rusya Finlandiya'nın gazını da kesti
Lüks yatla İtalya'ya kaçan 19 FETÖ'cü yolda kaldı!
Yaşanacak olayları tahmin eden The Economist'in yeni kapağı gündem oldu
Zelenskiy 'Bu abartı değil' diyerek açıkladı: Cehenneme döndü
CHP’li Atilla Sertel’in 'İnfaz ve koruma memuru' iddiaları yalan çıktı!
Rusya'dan flaş açıklama: Bizim için bir tehdit
CHP'li İzmir'de çukur çilesi! Vatandaş çareyi halı sermekte buldu...
Sondaj yapılmamış yer kalmayacak! Türkiye'nin yeni sondaj gemisi 'Mavi Vatan'daki filonun en donanımlısı
Ankara'da bitmek bilmeyen Oran Kavşağı çileye dönüştü
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Polonya'dan İsveç ve Finlandiya çıkışı! Saldırı halinde...
İngiliz basını yazdı: Erdoğan'ın şakası yok!
Ali Babacan: Kürt sorununun varlığını kabul etmek lazım
Bakan Soylu açıkladı! İşte gönüllü olarak ülkelerine dönen göçmenlerin sayısı...
CHP'li Engin Altay'ın başörtülü parti üyesine bakışı
Terör örgütü PKK'ya darbe! 5 hain etkisiz
Yunanistan yine provokasyon peşinde: Miçotakis'ten skandal paylaşım
HDP'li Feleknaz Uca ve Sezai Temelli aranan PKK'lı terörist Tahir Çelik ile birlikte röportaj verdi!
Konutta fırsatçılık yapan yandı! Tek tek tespit edilecek!
TBMM'ye gelecek 3600 ek göstergenin detayları belli oldu!

TBMM'ye gelecek 3600 ek göstergenin detayları belli oldu!

Meteoroloji uyardı! Saatte 60 km!

Meteoroloji uyardı! Saatte 60 km!

SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk'a kötü haber! Twitter servetini eritti

SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk'a kötü haber! Twitter servetini eritti

İzmir'de tüyler ürperten operasyon! Öldürüp kafalarını küçültüyorlar...

İzmir'de tüyler ürperten operasyon! Öldürüp kafalarını küçültüyorlar...

Kiracılar dikkat! Ev sahiplerinden akılalmaz tahliye oyunu!

Kiracılar dikkat! Ev sahiplerinden akılalmaz tahliye oyunu!

50 yıl sonra açtı! Boyu 4 metreyi aştı! Gören hayretler içinde kaldı

50 yıl sonra açtı! Boyu 4 metreyi aştı! Gören hayretler içinde kaldı