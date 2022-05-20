  • USD: 15,92 - 15,95
  • EURO: 16,74 - 16,77
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bitlisli öğretmen, bisikletiyle engelli komşusunun tur hayalini gerçekleştirdi

Bitlis'te bisikletine tekerlekli sandalye monte eden beden eğitimi öğretmeni, bedensel engelli komşusuyla Hizan'dan Tatvan'a yaklaşık 55 kilometrelik bir yolculuk yaptı.

Ekleme: 20.05.2022 - 00:03 Güncelleme: 20.05.2022 - 00:10 / Editör: Ozge Selin
Bitlisli öğretmen, bisikletiyle engelli komşusunun tur hayalini gerçekleştirdiBitlis'in Hizan ilçesindeki Kadir Has Anadolu Lisesinde beden eğitimi öğretmenliği yapan Necip Bozdemir, bisikletinin arkasına monte ettiği tekerlekli sandalyeyle yaklaşık 55 kilometre pedal çevirerek bedensel engelli Tahsin Gencer'in bisikletle tur atma ve kamp yapma hayalini gerçekleştirdi.

Komşusunun hayalini gerçekleştirmede yardım etti
AA'nın haberine göre; komşusu olan 33 yaşındaki bedensel engelli Tahsin Gencer'in bisikletle tur atmak ve kamp yapmak istediğini öğrenen Bozdemir, Gencer'e bu hayali gerçekleştirmesine yardımcı olmak istediğini söyledi.

Bisikletine monte ettiği sandalye ile yolculuk yaptılar
Gencer'in kabul etmesi üzerine tekerlekli sandalyeyi sanayiye götürerek demir çubuk ve kelepçelerle bisikletin arkasına monte ettiren 30 yaşındaki Bozdemir, arkadaşıyla yolculuk hazırlığına başladı.

Görev yaptığı lisenin bahçesinden yola çıkan Bozdemir ve Gencer, engebeli coğrafyada yaklaşık 8 saat süren zorlu yolculuğun ardından Tatvan'a ulaştı.
Panor Tepesi, Hazro Deresi ve Küçüksu köyünün yokuşlarında sandalyesinin tekerleğini çevirerek Bozdemir'e destek veren Gencer, yol boyunca karşılaştığı doğal güzellikleri ve eşsiz manzarayı cep telefonuyla kaydetti.

Yaklaşık 55 kilometre pedal çevirerek komşusunu Tatvan ilçesine getiren Bozdemir, gece de Gencer ile Van Gölü kıyısında çadır kurarak kamp yaptı.

'Hayalini gerçekleştirdiğim için mutluyum'
Hizan'a 3 yıl önce atanan Bozdemir, komşusu Tahsin ile farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Aktif olarak bisiklet kullandığını anlatan Bozdemir, 'Bisikletime sanayide bir aparat yaptırdım. Tahsin de bana çok destek oldu. Hizan'dan Tatvan'a yaklaşık 55 kilometrelik bir yolculuk yaptık. Uzun, yorucu ve keyifli bir yolculuk oldu. Tahsin de elleriyle bana çok destek oldu. Tahsin'in çelikten hem yüreği hem de iki kolu var. Bugün çadırımızı kurarak istirahat edeceğiz. Tahsin'in hayalini gerçekleştirdiğimiz için inanılmaz mutluyum. Yaşadığımız bu yorucu macera çok güzel bir anı oldu. Katıldığı için Tahsin'e teşekkür ederim. Kendisiyle yolculuk yapmak inanılmaz keyifliydi.' diye konuştu.

'Engellilerin sesi olmak istedim'
Gencer ise Bozdemir ile bisikletle Hizan'dan Tatvan'a yolculuk yaparak orada kamp kurup hayalini gerçekleştirmek istediğini aktardı.

Engellilerin sesi olmak için böyle bir yolculuğa çıkmayı hedeflediğini anlatan Gencer, şöyle devam etti:

'Hocamla bunu gerçekleştirmek için bisiklet ve sandalye arasına aparat taktık. Bunu yaparken ufak tefek zorluklar yaşadık ama üstesinden geldik. Hayalim bisiklet sürmek ve bisikletle yolculuk yapmaktı. Bunu gerçekleştirmek için de bir fırsat yakaladık. Hizan'dan başlayıp Tatvan'da son bulan yolculuğumuz gayet keyifli geçti. Hedefime ulaştım, hayalimi gerçekleştirdim. Bu etkinlikler engellilerin hayata bağlanmasını sağlıyor. Hayalimi gerçekleştiren en büyük destekçim Necip hocama teşekkür ediyorum.'


ABD'den 'Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç konusundaki endişeleri çözülebilir' mesajı
CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu, 19 Mayıs 1919’a soykırım diyen Apolas Lermi'ye sahip çıktı! İBB bünyesinde konser
Bakan Soylu'dan 81 ilin valisiyle önemli görüşme!
Başkan Erdoğan, EuroLeague'de finale yükselen Anadolu Efes'i kutladı
Başkan Erdoğan'dan gençlerle kütüphane söyleşisi
Başkan Erdoğan'dan şehit asker Şenel'in ailesine başsağlığı mesajı
Çeşme’de bayramda gençlere CHP’li belediye zorbalığı
İçişleri Bakanı Soylu, İtalyan mevkidaşı Lamorgese ile görüştü
AK Parti'de görev değişimi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan BM Göç Forumu’nda önemli mesajlar.
Başkan Erdoğan İsveç ve Finlandiya'ya NATO için rest çekti! NATO'dan flaş Türkiye açıklaması.
Gençlerle 19 Mayıs buluşması! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
CHP'li Tanju Özcan'ın sığınmacılarla ilgili tepki çeken ilanları toplatıldı
Kolombiya Cumhurbaşkanı Marquez, Türkiye'yi ziyaret edecek
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar!
CHP’li başkandan 19 Mayıs’a gölge düşüren hareket! Gençlerin yürüyüşünü engelledi
Yunanistan'ın 'Pontus' iddiasına Milli Savunma Bakanlığından tepki
Türkiye'nin veto haklılığı! Askerlerimizi şehit eden roketatarlar İsveç'ten
Başkan Erdoğan'dan CHP'li İBB'ye barınak tepkisi: Koskoca İBB yapmıyor
Fatih’te İSKİ’ye ait içme suyu borusu patladı
Maymun çiçek virüsü yeni salgına davetiye çıkardı! Avrupa’da vaka sayısı artışta, tedavisi yok.

Maymun çiçek virüsü yeni salgına davetiye çıkardı! Avrupa’da vaka sayısı artışta, tedavisi yok.

Jandarma Genel Komutanlığı açıkladı: Genel atamalar belli oldu!

Jandarma Genel Komutanlığı açıkladı: Genel atamalar belli oldu!

Eşyalı ev kiralayanlar sakın bunu yapmayın! Yargıtay'dan karar çıktı: Hapis cezası var.

Eşyalı ev kiralayanlar sakın bunu yapmayın! Yargıtay'dan karar çıktı: Hapis cezası var.

TikTok videosu sonu oldu: 19 yaşındaki İshak Aşkan’ın feci ölümü!

TikTok videosu sonu oldu: 19 yaşındaki İshak Aşkan’ın feci ölümü!

NASA'dan Voyager uzay aracı hamlesi! Gizemli sorunu çözmeye çalışıyorlar.

NASA'dan Voyager uzay aracı hamlesi! Gizemli sorunu çözmeye çalışıyorlar.

Müjde geldi! Fiyatlar tepetaklak düşecek

Müjde geldi! Fiyatlar tepetaklak düşecek