Aslan deplasmanda galibiyet peşinde! Antalyaspor - Galatasaray maçında 11'ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray, Antalyaspor'a konuk oluyor. Karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetiyor. Ligde 15 haftadır yenilmeyen ve bu süreçte 10 galibiyet, 5 beraberlik alan Antalyaspor, bu maçta da yenilmemesi halinde tarihindeki yenilmezlik rekorunu kıracak. Mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak. Antalya Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek. Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılı takım, geride kalan 37 karşılaşmada 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 14 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 51 puanla son haftaya 11. sırada girdi.



GALATASARAY'IN İLK 11'İ BELLİ OLDU!



ANTALYASPOR: Boffin, Doğukan, Haji, Güray, Kudriashov, Fredy, Fernando, Ndao, Adriano, Bünyamin, Veysel.



GALATASARAY: Muslera, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Pulgar, Berkan, Taylan, Babel, Halil, Gomis.



Futbolcu olarak başladığı sezonu futbol sorumlusu olarak tamamlayacak Nuri Şahin'in yönetiminde 15 maçtır yenilmeyen kırmızı-beyazlı ekip ise, 58 puanla 7. sırada bulunuyor. Ligin ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 2-0 kazanmıştı.



ANTALYASPOR REKOR PEŞİNDE!



Ligde 15 haftadır yenilmeyen ve bu süreçte 10 galibiyet, 5 beraberlik alan Akdeniz ekibi, Galatasaray maçında da kaybetmeyerek, taraftarı önünde sezonu 16 maçlık yenilmezlik rekoruyla kapatmak istiyor. Sezonun geride kalan bölümünde 16 galibiyet, 10 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlılar, haftaya 58 puanla 7. sırada girdi.





