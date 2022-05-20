  • USD: 15,92 - 15,95
  • EURO: 16,85 - 16,88
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Aslan deplasmanda galibiyet peşinde! Antalyaspor - Galatasaray maçında 11'ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray, Antalyaspor'a konuk oluyor. Karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetiyor. Ligde 15 haftadır yenilmeyen ve bu süreçte 10 galibiyet, 5 beraberlik alan Antalyaspor, bu maçta da yenilmemesi halinde tarihindeki yenilmezlik rekorunu kıracak. Mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Ekleme: 20.05.2022 - 19:04 Güncelleme: 20.05.2022 - 19:05 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak. Antalya Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek. Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılı takım, geride kalan 37 karşılaşmada 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 14 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 51 puanla son haftaya 11. sırada girdi.

GALATASARAY'IN İLK 11'İ BELLİ OLDU!

ANTALYASPOR: Boffin, Doğukan, Haji, Güray, Kudriashov, Fredy, Fernando, Ndao, Adriano, Bünyamin, Veysel.

GALATASARAY: Muslera, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Pulgar, Berkan, Taylan, Babel, Halil, Gomis.

Futbolcu olarak başladığı sezonu futbol sorumlusu olarak tamamlayacak Nuri Şahin'in yönetiminde 15 maçtır yenilmeyen kırmızı-beyazlı ekip ise, 58 puanla 7. sırada bulunuyor. Ligin ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 2-0 kazanmıştı.

ANTALYASPOR REKOR PEŞİNDE!

Ligde 15 haftadır yenilmeyen ve bu süreçte 10 galibiyet, 5 beraberlik alan Akdeniz ekibi, Galatasaray maçında da kaybetmeyerek, taraftarı önünde sezonu 16 maçlık yenilmezlik rekoruyla kapatmak istiyor. Sezonun geride kalan bölümünde 16 galibiyet, 10 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlılar, haftaya 58 puanla 7. sırada girdi.


Almanya Başbakanı Scholz, Katar Emiri Al Sani ile enerji güvenliğini görüştü
ABD'de Biden'a kamuoyu desteği en düşük seviyeye indi!
Başkan Erdoğan'dan Kolombiya Devlet Başkanı ile ortak basın toplantısı
Bakan Akar Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü!
Bakan Kurum: “Ehil olmayan ellerde heba edilen Akdeniz’in çehresi, ehil ellerde değişmeye başladı”
AK Parti Sözcüsü Çelik Adana'da: On binlerce genç, Cumhurbaşkanımızla buluşacak
Bakan Dönmez'den Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıklaması
Başkan Erdoğan'dan çok önemli açıklamalar!
CHP'li Maltepe Belediyesi'ndeki rüşvet skandalında yeni detaylar
Rusya, ülkenin batısında 12 askeri birlik kuracak
Bakan Murat Kurum: 2023 seçimi büyük Türkiye yürüyüşü açısından kader anı
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı muhalefete icraatlarla yanıt verdi: Bazı zihniyetler görmez ama tarih mutlaka kaydeder
İsveçli Bakan Linde: PKK’yı terör örgütü olarak ilk biz tanıdık
Site yönetimi haşema giyen kadının havuza girmesine izin vermedi! 5 bin lira para cezası kesildi
İngiltere'den flaş Türkiye kararı!
Başkan Erdoğan AB'ye PKK/YPG tepkisi
Türk aile kabusu yaşadı! Alman polisi evi bastı, öldüresiye dövdü
Rusya Finlandiya'nın gazını da kesti
Lüks yatla İtalya'ya kaçan 19 FETÖ'cü yolda kaldı!
Fahrettin Altun'dan İsveç'in PKK açıklamasına yanıt: Teröristleri silahlandırıyorsunuz
TBMM'ye gelecek 3600 ek göstergenin detayları belli oldu!

TBMM'ye gelecek 3600 ek göstergenin detayları belli oldu!

Meteoroloji uyardı! Saatte 60 km!

Meteoroloji uyardı! Saatte 60 km!

SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk'a kötü haber! Twitter servetini eritti

SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk'a kötü haber! Twitter servetini eritti

İzmir'de tüyler ürperten operasyon! Öldürüp kafalarını küçültüyorlar...

İzmir'de tüyler ürperten operasyon! Öldürüp kafalarını küçültüyorlar...

Kiracılar dikkat! Ev sahiplerinden akılalmaz tahliye oyunu!

Kiracılar dikkat! Ev sahiplerinden akılalmaz tahliye oyunu!

50 yıl sonra açtı! Boyu 4 metreyi aştı! Gören hayretler içinde kaldı

50 yıl sonra açtı! Boyu 4 metreyi aştı! Gören hayretler içinde kaldı