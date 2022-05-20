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Acun Ilıcalı transferi resmen açıkladı! Süper Lig'in yıldızı Hull City'ye imza atıyor...

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi Türk iş adamı Acun Ilıcalı, kulübü gelecek sezon Premier Lig'e çıkarmak istediklerini açıklarken transfer yönelik açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, Süper Lig'in yıldızının Hull City'ye transferi konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Ekleme: 20.05.2022 - 22:44 Güncelleme: 20.05.2022 - 22:52 / Editör: Ozge Selin
Acun Ilıcalı transferi resmen açıkladı! Süper Lig'in yıldızı Hull City'ye imza atıyor...
Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, yaz transfer sezonunda ilk transferini Süper Lig'den yapıyor. Ilıcalı transfere yönelik açıklamalarda bulunurken ilk takviyenin bitme noktasına geldiğini söyledi.

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Hull City Başkan Yardımcısı Tan Kesler ile birlikte transfer süreci ve kulübün durumu hakkında basın toplantısı düzenledi.

Hull City taraftar grubuyla ilgili de konuşan Acun Ilıcalı, taraftarları Kuzey tribününe çekmeye çalışıyor.

Acun Ilıcalı, gelecek sezondan itibaren 10 yaş ve altı çocuk taraftarların, bir yetişkin eşliğinde takımın maçlarına ücretsiz bir şekilde girebileceklerini belirtti.

Hull City Başkan Yardımcısı Tan Kesler, George Honeyman'ın sözleşmesinde yer alan opsiyonu zorunlu olarak kullandıklarını da belirtti.

İngiltere Championship ekibinin patronu, Süper Lig'den yapacağı ilk transferi resmen paylaştı.

26 yaşında olan başarılı orta saha, 2020-2021 sezonunda Hatayspor formasını giydi.

Hatayspor formasını giyen Adama Traore'nin transferi hakkında da konuşan Ilıcalı, 'Neredeyse bitti' ifadesini kullandı.

Malili futbolcu, bu sezon toplamda 18 kez Hatayspor'da oynama şansını bulurken takımına 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Acun Ilıcalı ayrıca, 4 futbolcuyla daha transfer görüşmesi yaptıklarını aktardı.

Acun Ilıcalı, Hatayspor formasını giyen Adama Traore için anlaşmanın neredeyse bittiğini vurguladı.

Oyuncuyla görüşmelerinin devam ettiğini belirten Tan Kesler, daha uzun bir anlaşma yapmak istediklerinin de altını çizdi.
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