Vladimir Zelensky, Rus turistler nedeniyle Türkiye'yi eleştirmeye çalıştı

Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte tatil planları yapan Rus turistler, bir kez daha Türkiye'ye yoğun ilgi gösteriyor.Turistler, güneşli havanın tadını çıkarmak için özellikle Türkiye'nin Akdeniz sahillerinde yoğunluk oluşturuyor.Ülkesi Rusya ile savaşta olan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ise Rus turist yoğunluğu konusunda ilginç bir açıklamada bulundu.Yunanistan'da yayın yapan ERT televizyonuna demeç veren Zelensky, Rus turistleri kabul ettiği için Türkiye'ye duyduğu "kırgınlığı" dile getirdi.Söz konusu turistlere karşı tavır takınmadığı gerekçesiyle eleştirilerde bulunmaya çalışan Zelensky, "Her devletin kendi çıkarları var. Türkiye bir yandan arabuluculuk yaparak Ukrayna'yı önemli adımlarla desteklerken, diğer yandan da örneğin aynı anda turizm rotaları hazırladığını görüyoruz. Özellikle Rus turizmi için." dedi.Açıklamasının devamında Ukrayna lideri, "Başkan olarak söylüyorum; dostane ilişkiler kurmak istiyorsak, bu olacak iş değil." ifadesini kullandı.Zelensky, durumun bu şekilde yönetilemeyeceğini iddia ederek, "Bu çifte standarttır; adil değil. Bu nedenle Türkiye'nin dikkatini bu tür olasılıklara çekiyorum. Bir seçim yapılmalı: hakikatten yana mısınız, değil misiniz?" diye konuştu.