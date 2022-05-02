Şehit Eren Bülbül'ün annesinden İmamoğlu'nun paylaşımına tepki: Demek ki benim evladıma üzülmedi.

11 Ağustos 2017'de Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin alçak saldırısı sonucu şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Ayşe Bülbül, "Eren'in olmadığı dokuzuncu bayram. Bana dokuz bin bayram gibi geliyor. Eren'in kokusuna hasret kaldım. O aklıma gelince diyecek söz bulamıyorum." ifadelerini kullandı. Trabzonspor'un şampiyonluğu kutlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, şehit Eren Bülbül'ün fotoğrafı yerine 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filminde rol alan Rahman Başel'in görselini paylaşmasına tepki gösteren Ayşe Bülbül, "Demek ki benim evladıma üzülmedi ki onun kendi resmini paylaşmadı." dedi.

11 Ağustos 2017'de Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, A Haber'e konuştu.'Eren'in olmadığı dokuzuncu bayram. Bana dokuz bin bayram gibi geliyor.' diyen Ayşe Bülbül, 'Diğer evlatlarım geliyor ama Eren'im olmadığı için içimde büyük bir burukluk var. Eren'in kokusuna hasret kaldım. O aklıma gelince diyecek söz bulamıyorum.' ifadelerini kullandı.Trabzonspor'a çağrıda bulunan Bülbül, 'Eren Trabzonspor'u çok seviyordu. Trabzonspor'umuz kupayı alınca benim evladıma getirmesini rica ediyorum. Benim evladım yattığı yerde onlarla gurur duyar. İnşallah kupayı getirirlerse Eren de ben de çok mutlu olurum.' dedi.Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, şehit Eren Bülbül'ün fotoğrafı yerine 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filminde rol alan Rahman Başel'in görselini paylaşmasına tepki gösteren Ayşe Bülbül,Şehit Eren Bülbül'ün annesinden İmamoğlu'nun paylaşımına tepki: Demek ki evladıma üzülmedi'Madem ki benim evladımın şehit edilişine üzüldüler benim evladımın neden kendi resmini neden paylaşmadı? Demek ki benim evladıma üzülmedi ki onun kendi resmini paylaşmadı.' diye konuştu.Trabzonspor'un şampiyon olmasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı tebrik mesajında, şehit Eren Bülbül'ün fotoğrafı yerine 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filminde rol alan oyuncu Rahman Başel'in görselini paylaşmıştı.İmamoğlu'nun söz konusu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.