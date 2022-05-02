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Sarıyer'de zırhlı polis aracı devrildi: 2 polis yaralandı!

Sarıyer'de seyir halinde bulunan zırhlı polis aracı, yokuş yukarı gittiği yolda kontrolden çıkarak 7 metre yükseklikten alt yola düştü. Araç içerisinde sıkışan iki polis memuru itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kazayı hayati tehlike almadan atlatan yaralı polisler, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye sevk edildi.

Ekleme: 2.05.2022 - 20:36 Güncelleme: 2.05.2022 - 20:39 / Editör: Ozge Selin
Sarıyer'de zırhlı polis aracı devrildi: 2 polis yaralandı!
Sarıyer ilçesi Pınar Mahallesi Sarıyer Caddesi'nde akşam saatlerinde yokuş yukarı istikamette seyir halinde bulunan zırhlı polis aracı kontrolden çıktı. Savrulan araç seyir halinde olduğu yoldan çıktı, bariyerleri aşıp 7 metrelik yükseklikten alt yola devrildi. Zırhlı içerisindeki iki polis memuru, kullanılamaz hale gelen araç içerisinde sıkışarak mahsur kaldı.

Sarıyer'de zırhlı polis aracı devrildi: 2 polis yaralandı!

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla zırhlı araç içerisinden kurtarılan polisler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi. Tedavileri süren iki polisin, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, zırhlı araç ise oto kurtarıcısı tarafından düştüğü yerden kaldırıldı.
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