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Elektrik fiyatları için yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından spot elektrik tavan fiyatlarına ilişkin kritik bir karar alındı. Resmi Gazete’den duyurulan karara göre Gün Öncesi Piyasası ve Dengeleme Güç Piyasasında tavan fiyat 2 bin 500 liradan 2 bin 750 liraya yükseltildi.

Ekleme: 19.05.2022 - 11:48 Güncelleme: 19.05.2022 - 11:50 / Editör: Ozge Selin
Elektrik fiyatları için yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı!Gün Öncesi Piyasası ve Dengeleme Güç Piyasasında, tavan fiyat 2 bin 750 liraya yükseltildi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından alınan karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayışımda da yayımlandı. Buna göre ilgili piyasalarda bugüne kadar 2 bin 500 TL olarak uygulanan azami fiyat limiti, bugünden itibaren 2.750 TL olarak uygulanacak. Asgari fiyat limiti ise 0 TL olacak.

Uygulama süresince herhangi bir şekilde azami fiyat azaltma işlemi de yapılmayacak.

EPDK'YE ELEKTRİKTE TAVAN FİYAT BELİRLEME YETKİSİ
Öte yandan geçtiğimiz aylarda EPİAŞ tarafından işletilen borsadaki enerji fiyatlarının maliyet bazlı fiyatlandırılmasına ilişkin EPDK'ye yetki verildi. Bu şekilde örneğin tüm dünyada artan doğalgaz fiyatları sebebiyle elektrik üretim maliyetleri düşen ve talebin arttığı ithal ya da yerli kömür, güneş, rüzgâr, hidroelektrik, jeotermal gibi elektrik üretilen alanlara tavan fiyat uygulanacak. Bu yetkinin, EPDK'ye 6 ayla sınırlı olacağı belirtildi.

Gerekçe olarak ise son dönemde emtia fiyatlarında yaşanan ani artışların, serbest piyasa fiyatlarında makülün üstünde artışa neden olduğu belirtilirken, uygulama ile piyasa fiyatlarının üzerinde maliyetleri olan tesislerin maliyetlerinin bir kısmının karşılanması ile üretime devam etmelerinin, böylelikle de elektrikte arz güvenliğinin korunmasının amaçlandığı ifade edildi.
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