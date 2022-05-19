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Bakan Soylu'dan 81 ilin valisiyle önemli görüşme!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin valisiyle göç ve metamfetamin uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik toplantı yaptı.

Bakan Soylu'dan 81 ilin valisiyle önemli görüşme!
Ekleme: 19.05.2022 - 23:45 Güncelleme: 19.05.2022 - 23:59 / Editör: Ozge Selin
Bakan Soylu'dan 81 ilin valisiyle önemli görüşme!
İçişleri Bakanı Soylu, 81 ilin valisiyle video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Bakanlığın, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) düzenlenen toplantıda, göç ve metamfetamin uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik konuların ele alındığı öğrenildi. Toplantı, basına kapalı şekilde devam etti.
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