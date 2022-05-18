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Temel Kotil'den heyecanlandıran 4'üncü ‘GÖKBEY' paylaşımı: İlk kez havalandı!

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAS) Genel Müdürü Temel Kotil, sosyal paylaşım sitesinden heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. İlk kez havalanan 4'üncü GÖKBEY’in test uçuşundan fotoğraf kareleri paylaşan Temel Kotil, "Gece gündüz demeden çalışan tüm değerli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Daha fazlası için çalışmaya her zaman devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Temel Kotil'den heyecanlandıran 4'üncü ‘GÖKBEY' paylaşımı: İlk kez havalandı!
Ekleme: 18.05.2022 - 01:22 Güncelleme: 18.05.2022 - 01:30 / Editör: Ozge Selin
Temel Kotil'den heyecanlandıran 4'üncü ‘GÖKBEY' paylaşımı: İlk kez havalandı!
TUSAS Genel Müdürü Temel Kotil, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.



İLK KEZ HAVALANDI!

Temel Kotil paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'İlk kez havalanan 4'üncü GÖKBEY'imizin test uçuşlarından kareleri sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum.


Temel Kotil'den heyecanlandıran 4'üncü ‘GÖKBEY' paylaşımı: İlk kez havalandı!


Gece gündüz demeden çalışan tüm değerli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Daha fazlası için çalışmaya her zaman devam edeceğiz' ifadelerine yer verdi.


TUSAS Genel Müdürü Kotil paylaşımında, ilk kez havalanan 4'üncü GÖKBEY'in test uçuşundan fotoğraf kareleri de yer verdi.



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