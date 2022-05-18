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Mevzide online ders! Ukraynalı profesör Ruslara direnirken bir yandan da ders anlatıyor!

Ukrayna savaşına destek vermek için savaşa katılan Uzhhorod Ulusal Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Fedir Shandor, bir yandan da cephede öğrencilerine online eğitim veriyor.

Ekleme: 18.05.2022 - 10:26 Güncelleme: 18.05.2022 - 10:28 / Editör: Ozge Selin
Mevzide online ders! Ukraynalı profesör Ruslara direnirken bir yandan da ders anlatıyor!Ukrayna savaşına destek vermek için savaşa katılan Uzhhorod Ulusal Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Fedir Shandor, bir yandan da cephede öğrencilerine online eğitim veriyor.

ARKADA BOMBALAR PATLIYOR
Shandor, cephede yaşadıklarını, öğrencilerine nasıl eğitim verdiğini Yeni Şafak’a anlattı. 27 yıldır öğretmen olan Shandor, “Savaşın başladığı gün askerlik şubesine gittim, kayıt oldum ve kabul edildim. 70 gündür ordudayım ve her pazartesi ve salı günü sabah 8’de öğrencilerime online olarak eğitim veriyorum. Cephede eğitim vermek elbette çok zor. Sığınağın yanında ders veriyorum. Bazen arkadan bomba, çatışma sesleri geliyor ama bunlara alıştık ve bu bizim dersimizi etkilemiyor. Biz ders vermesek, sadece savaşsak gençlerimizi kim yetiştirecek? Eğitimli bir ulusu oluşturmak için hem savaşmalı hem de eğitime devam etmeliyiz” diye konuştu.

ÖLÜM HABERLERİ BENİ ÇOK ÜZÜYOR
Cephede en çok etkilendiği olayı anlatan Shandor, “Bazı öğrencilerim Ukrayna ordusuna katılmak zorunda kaldı. Cephedeyken bile derslere katılıyorlardı. Bazılarının Rus saldırılarında ölüm haberini aldım ve bu haberler beni mahvetti. Bu sabah başka bir öğrencimin öldüğünün haberini daha aldım. Bunlar beni çok üzüyor. Ama yine de ayakta kalmaya çalışıyorum” dedi.

TÜRKİYE’YE MİNNETARIZ
Türkiye’ye minnettar olduğunu belirten Shandor, şöyle devam etti: “Türkiye bize daha önce de yardım etmişti. Bu, ikinci yardım edişi. Türkiye’ye ve Türk halkına çok teşekkür ediyorum. Türkiye’nin bize yaptığı yardımları asla unutmayacağız.”
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