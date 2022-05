MEB'den öğretmenleri ilgilendiren önemli yazılı sınav duyurusu.

Milli Eğitim Bakanlığınca uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitim programı ile öğretmenlik kariyer basamakları için yazılı sınav detaylarını açıkladı.İşte MEB'den yapılan duyurunun tüm ayrıntıları:1. İLGİLİ MEVZUAT03.02.2022 tarihli ve 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu,12.05.2022 tarihli ve 31833 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği,13.05.2022 tarihli ve 49594775 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren Öğretmenlik Kariyer Basamakları Mesleki Gelişim Çalışmaları ve Eğitim Programına İlişkin Yönerge.2. AÇIKLAMALARİlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde uzman öğretmen/başöğretmen unvanları için Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı/Başöğretmenlik Eğitim Programı uygulanacak ve söz konusu unvanlar için yazılı sınav yapılacaktır.Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanlarına ilişkin süreç EK-1'de yer alan takvim doğrultusunda yürütülecektir.Uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için başvuruda bulunacakların, MEBBİS'te yer alan bilgilerinde eksiklik ya da yanlışlık bulunması hâlinde, düzeltmeye esas belgeleri ile birlikte başvuruda bulunmaları kaydıyla; Kadrosu taşra teşkilatında bulunanlar bakımından il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince, Kadrosu merkeze bağlı taşra teşkilatında olanlar bakımından ise birimlerince, 23-30 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerekli düzeltmeler yapılacaktır. Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden/uzman öğretmenlerden eğitim programı ile yazılı sınava başvuruda bulunanların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, sırasıyla; okul/kurum müdürlüğü, ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayından sonra Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği çerçevesinde, illerde oluşturulan il değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilecektir. Bakanlığımız merkeze bağlı taşra teşkilatında görev yapanlardan eğitim programı ile yazılı sınava başvuruda bulunanların değerlendirme işlemleri, görev yaptıkları okulun/kurumun onayından sonra görev yaptıkları okulun/kurumun bulunduğu illerde oluşturulan il değerlendirme komisyonu tarafından yapılacaktır. Bakanlığımız kadrolarında görev yapmakta iken Bakanlığımız yurt dışı teşkilatı ile Bakanlığımız dışındaki kamu kurumlarında görevlendirilen öğretmenler/uzman öğretmenlerin gerek eğitim programına gerekse yazılı sınava başvuruları elektronik ortamda MEBBİS 3 üzerinden alınacak olup bu durumda olanların şartları taşıyıp taşımadıkları, kadrolarının bulunduğu illerde oluşturulan il değerlendirme komisyonunca değerlendirilecektir. Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitim programı ile yazılı sınava başvuruda bulunacakların, elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne bulundurarak, başvurularını son güne bırakmamaları uygun olacaktır. Özel öğretim kurumları ile Bakanlığımız dışındaki kamu kurumlarında görev yapan öğretmenlerden/uzman öğretmenlerden eğitim programı ve yazılı sınava başvuruda bulunacakların başvuruları; Özel öğretim kurumlarında görev yapanlar bakımından Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce, Bakanlığımız dışındaki kamu kurumlarında görev yapanlar bakımından ise görev yaptıkları kurumlarca, yapılacak planlama doğrultusunda alınacaktır. Başvuruda bulunanların şartları taşıyıp taşımadıkları, özel öğretim kurumlarında görev yapanlar bakımından Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce; Bakanlığımız dışındaki kamu kurumlarında görev yapanların ise görev yaptıkları kurumlarca tespit edilerek, şartları taşıyanların listesi Genel Müdürlüğe/Bakanlığa gönderilecektir.3. EĞİTİM PROGRAMIUzman Öğretmenlik Eğitim Programına göre uzman öğretmen unvanı için 180 saatlik eğitim 18 Temmuz 2022-05 Eylül 2022 tarihleri arasında; Başöğretmenlik Eğitim Programına göre başöğretmen unvanı için 240 saatlik eğitim 18 Temmuz 2022-19 Eylül 2022 tarihleri arasında Millî Eğitim Bakanlığı Personeli Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde uzaktan eğitim yöntemiyle Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden gerçekleştirilecektir.Uzman öğretmenlik/başöğretmenlik eğitimleri belirlenen tarih aralığında olmak üzere günün her saati erişime açık tutulacaktır.Ayrıca uzaktan eğitim yöntemiyle erişime açılan her bir eğitim konusunun içeriği yazılı doküman olarak ÖBA üzerinden paylaşılacaktır. Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitim programına katılacaklar, ÖBA'ya giriş yapmaları ve her bir eğitim konusunu eksiksiz izlemeleri hâlinde Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını/Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olacaktır. Bu bakımdan uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için her bir eğitimin tamamının izlenmesi esas olup, eğitim içerikleri ile birebir uyumlu yazılı doküman ise ilave bir imkân olarak hizmete sunulacaktır.4 Eğitim programını tamamlamayanlar uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için başvuruda bulunamayacaktır. Eğitim programını tamamlayanlara seminer belgesi düzenlenecektir. Söz konusu seminer belgesi, uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için başvuruda bulunmayanlar ile yapılan yazılı sınavda başarılı olamayanlar için düzenlendiği tarihi takip eden üç yıl süreyle uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için yapılacak başvurularda geçerli olacaktır. Bu süreçte eğitim programında değişiklik olması hâlinde öğretmenler/uzman öğretmenler değişen konularla ilgili sınırlı eğitime tabi tutulacaktır.