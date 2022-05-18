  • USD: 15,92 - 15,95
  • EURO: 16,74 - 16,77
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

MEB'den öğretmenleri ilgilendiren önemli yazılı sınav duyurusu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitim programı ile öğretmenlik kariyer basamakları yazılı sınav duyurusunu yayımladı..

Ekleme: 18.05.2022 - 18:46 Güncelleme: 18.05.2022 - 18:58 / Editör: Ozge Selin
MEB'den öğretmenleri ilgilendiren önemli yazılı sınav duyurusu.
Milli Eğitim Bakanlığınca uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitim programı ile öğretmenlik kariyer basamakları için yazılı sınav detaylarını açıkladı.

İşte MEB'den yapılan duyurunun tüm ayrıntıları:

1. İLGİLİ MEVZUAT

03.02.2022 tarihli ve 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu,

12.05.2022 tarihli ve 31833 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği,

13.05.2022 tarihli ve 49594775 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren Öğretmenlik Kariyer Basamakları Mesleki Gelişim Çalışmaları ve Eğitim Programına İlişkin Yönerge.

2. AÇIKLAMALAR

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde uzman öğretmen/başöğretmen unvanları için Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı/Başöğretmenlik Eğitim Programı uygulanacak ve söz konusu unvanlar için yazılı sınav yapılacaktır.

Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanlarına ilişkin süreç EK-1'de yer alan takvim doğrultusunda yürütülecektir.


Uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için başvuruda bulunacakların, MEBBİS'te yer alan bilgilerinde eksiklik ya da yanlışlık bulunması hâlinde, düzeltmeye esas belgeleri ile birlikte başvuruda bulunmaları kaydıyla; Kadrosu taşra teşkilatında bulunanlar bakımından il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince, Kadrosu merkeze bağlı taşra teşkilatında olanlar bakımından ise birimlerince, 23-30 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerekli düzeltmeler yapılacaktır. Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden/uzman öğretmenlerden eğitim programı ile yazılı sınava başvuruda bulunanların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, sırasıyla; okul/kurum müdürlüğü, ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayından sonra Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği çerçevesinde, illerde oluşturulan il değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilecektir. Bakanlığımız merkeze bağlı taşra teşkilatında görev yapanlardan eğitim programı ile yazılı sınava başvuruda bulunanların değerlendirme işlemleri, görev yaptıkları okulun/kurumun onayından sonra görev yaptıkları okulun/kurumun bulunduğu illerde oluşturulan il değerlendirme komisyonu tarafından yapılacaktır. Bakanlığımız kadrolarında görev yapmakta iken Bakanlığımız yurt dışı teşkilatı ile Bakanlığımız dışındaki kamu kurumlarında görevlendirilen öğretmenler/uzman öğretmenlerin gerek eğitim programına gerekse yazılı sınava başvuruları elektronik ortamda MEBBİS 3 üzerinden alınacak olup bu durumda olanların şartları taşıyıp taşımadıkları, kadrolarının bulunduğu illerde oluşturulan il değerlendirme komisyonunca değerlendirilecektir. Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitim programı ile yazılı sınava başvuruda bulunacakların, elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne bulundurarak, başvurularını son güne bırakmamaları uygun olacaktır. Özel öğretim kurumları ile Bakanlığımız dışındaki kamu kurumlarında görev yapan öğretmenlerden/uzman öğretmenlerden eğitim programı ve yazılı sınava başvuruda bulunacakların başvuruları; Özel öğretim kurumlarında görev yapanlar bakımından Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce, Bakanlığımız dışındaki kamu kurumlarında görev yapanlar bakımından ise görev yaptıkları kurumlarca, yapılacak planlama doğrultusunda alınacaktır. Başvuruda bulunanların şartları taşıyıp taşımadıkları, özel öğretim kurumlarında görev yapanlar bakımından Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce; Bakanlığımız dışındaki kamu kurumlarında görev yapanların ise görev yaptıkları kurumlarca tespit edilerek, şartları taşıyanların listesi Genel Müdürlüğe/Bakanlığa gönderilecektir.

3. EĞİTİM PROGRAMI

Uzman Öğretmenlik Eğitim Programına göre uzman öğretmen unvanı için 180 saatlik eğitim 18 Temmuz 2022-05 Eylül 2022 tarihleri arasında; Başöğretmenlik Eğitim Programına göre başöğretmen unvanı için 240 saatlik eğitim 18 Temmuz 2022-19 Eylül 2022 tarihleri arasında Millî Eğitim Bakanlığı Personeli Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde uzaktan eğitim yöntemiyle Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden gerçekleştirilecektir.

Uzman öğretmenlik/başöğretmenlik eğitimleri belirlenen tarih aralığında olmak üzere günün her saati erişime açık tutulacaktır.

Ayrıca uzaktan eğitim yöntemiyle erişime açılan her bir eğitim konusunun içeriği yazılı doküman olarak ÖBA üzerinden paylaşılacaktır. Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitim programına katılacaklar, ÖBA'ya giriş yapmaları ve her bir eğitim konusunu eksiksiz izlemeleri hâlinde Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını/Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olacaktır. Bu bakımdan uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için her bir eğitimin tamamının izlenmesi esas olup, eğitim içerikleri ile birebir uyumlu yazılı doküman ise ilave bir imkân olarak hizmete sunulacaktır.



4 Eğitim programını tamamlamayanlar uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için başvuruda bulunamayacaktır. Eğitim programını tamamlayanlara seminer belgesi düzenlenecektir. Söz konusu seminer belgesi, uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için başvuruda bulunmayanlar ile yapılan yazılı sınavda başarılı olamayanlar için düzenlendiği tarihi takip eden üç yıl süreyle uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için yapılacak başvurularda geçerli olacaktır. Bu süreçte eğitim programında değişiklik olması hâlinde öğretmenler/uzman öğretmenler değişen konularla ilgili sınırlı eğitime tabi tutulacaktır.

.
Başkan Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi paylaşımı: Nasıl olacağına kısaca bir göz atalım!
MSB duyurdu: Teröristlere ağır darbe! Kahraman Mehmetçik tespit etti!
Türkiye’den İsveç ve Finlandiya’ya ilk veto
CHP'li Kadıköy Belediyesi'ndeki rüşvet çarkında şoke eden ifade: 'Ben buranın Allah'ıyım...'
Afrin'de canlı bombalar yakalandı!
Fransız basını duyurdu! Lafarge hakkında soruşturma açıldı!
81 ile 'çok' gizli genelge! Metamfetamin ile ilgili korkutan rakamlar...
Bakan Soylu duyurdu! 'Bir baron daha içeride'
Alman medyasından Başkan Erdoğan analizi! Avrupa'nın boyun eğdiremediği lider!
Bakan Kurum'dan Salda Gölü hakkında açıklama!
PKK elebaşından hezimet itirafı!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na SADAT tepkisi: Büyükelçilik ile ilgili bir değerlendirme yap da görelim
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan FLAŞ Atatürk Havalimanı açıklaması: Yeni karar duyuruldu
Türkiye'den İsveç ve Finlandiya'ya net mesaj
Rusya'dan Fransa'ya misilleme geldi...
Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor!
Sokak röportajında Erdoğan'ı hedef alan kişi yakalandı! Bakın ilk sözleri ne oldu...
AK Parti Grup Toplantısı'na damga vuran anlar! Başkan Erdoğan'ın o sözleri ayakta alkışlandı
Başkan Oğuz’dan Mansur Yavaş’a zabıta tepkisi: İdari soruşturma açıp, savcılığa suç duyurusunda bulunması gerekir
Gıda savaşı büyüyor! 50 ülke yasak kararı aldı
MEB'den öğretmenleri ilgilendiren önemli yazılı sınav duyurusu.

MEB'den öğretmenleri ilgilendiren önemli yazılı sınav duyurusu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan skandal hareket! Koronavirüs toplantısında sigara içti...

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan skandal hareket! Koronavirüs toplantısında sigara içti...

İkram edilen poğaçayı yedi, hayatının şokunu yaşadı! 'Gözlerimi açtığımda...'

İkram edilen poğaçayı yedi, hayatının şokunu yaşadı! 'Gözlerimi açtığımda...'

Apple'dan çalışanlar hakkında flaş karar!

Apple'dan çalışanlar hakkında flaş karar!

Hamam böcekleri Tekirdağ'ı istila etti! Gündüz ölü taklidi yapıp akşam evlere giriyorlar...

Hamam böcekleri Tekirdağ'ı istila etti! Gündüz ölü taklidi yapıp akşam evlere giriyorlar...

Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da trafik kilit! Kilometrelerce kuyruk var.

Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da trafik kilit! Kilometrelerce kuyruk var.