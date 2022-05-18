Lüks rezidansta şüpheli ölüm! Avukatın cesedi bulundu!

Esenyurt, Gökevler Mahallesi Özdemir Sokak üzerinde bulunan bir Rezidansta önceki gün medyana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Kamil Başar Gök adreste bulunan rezidansta bir daire kiraladı. Günübirlik olarak kiraladığı daireden ertesi gün çıkması beklenirken, bir türlü kendisinden ses alınmadı. Bunun üzerine rezidans görevlisi daireye giderek kapıyı çaldı.İçeriden herhangi bir tepki alamayınca da kontrol etmek amacıyla giriş kartı ile daire kapısını açtı. İçeri giren görevli Kamil Başar Gök'ü dairenin banyosunda kanlar içinde buldu. Gök'ün bileklerinin kesik olduğunu gören görevlinin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri rezidans dairesine geldi. Ekipler, Gök'ün hayatını kaybettiği belirledi.Eşinin de hakim olduğu belirtilen Avukat Gök'ün cesedi ve kaldığı dairede Olay Yeri İnceleme ekipleri inceleme yaptı. Ceset yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Savcılık olayla ilgili 'şüpheli ölüm' soruşturması başlattı. Polis, rezidans ve bağlı sokaklardaki kamera görüntülerini toplayarak incelemeye aldı. Kamil Başar Gök'ün kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacağı belirtildi.