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İsveç ve Finlandiya üyelik için NATO'ya başvurdu

İsveç ve Finlandiya üyelik için NATO'ya resmi başvuruda bulundu.

İsveç ve Finlandiya üyelik için NATO'ya başvurdu
Ekleme: 18.05.2022 - 09:18 Güncelleme: 18.05.2022 - 09:51 / Editör: Ozge Selin
İsveç ve Finlandiya üyelik için NATO'ya başvurdu
Finlandiya ve İsveç, NATO'ya üye olabilmek için resmi başvuru mektuplarını NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e teslim etti.

Genel Sekreter Stoltenberg, mektupları İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya akredite büyükelçilerinden teslim aldı.

Stoltenberg, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, her ülkenin kendi yolunu seçme hakkı bulunduğunu belirterek iki ülkenin taleplerini memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğinin NATO güvenliğini artıracağını söyleyen Stoltenberg, şunları kaydetti:
'Bugün yaptığınız başvurular tarihi bir adımdır. Şimdi müttefikler NATO'ya giden yolu değerlendirecek. Tüm müttefiklerin güvenlik endişeleri dikkate alınmalıdır. Tüm meseleleri detaylıca ele almada ve hızlı bir sonuca varmada kararlıyız.'

Stoltenberg, tüm müttefiklerin NATO'nun genişleme ihtiyacı konusunda mutabık olduğunu belirtti.

'KUSURA BAKMASINLAR BİZ EVET DEMEYİZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımına kapıyı net şekilde kapatmıştı.

İsveç ile Finlandiya'nın NATO'ya katılım talebine ilişkin soruya yanıt veren Erdoğan, 'Bir kez daha sokulduğumuz yerden sokulamayız. Türkiye'ye geleceklermiş, bizi ikna etmeye mi gelecekler... Kusura bakmasınlar. Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bir güvenlik örgütüne katılımına biz evet demeyiz. Biz bunlara nasıl inanacağız.' dedi.
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