İsveç ve Finlandiya'dan PKK/YPG'ye açık destek! Askerimizi şehit eden füze İsveç'ten!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO üyeliğine karşı çıktığı İsveç'in, PKK/YPG'ye verdiği AT-4 tanksavar füzeleri birçok askerimizi şehit etti. Son olarak, geçen 25 Nisan'da bu silahla şehit edilen Sözleşmeli Er Fırat Canlı'nın babası Emin Canlı "Teröre destek veren devletlerin bizimle işi yok. Benim oğlum onların silahıyla şehit edildi. Sadece NATO'ya değil, Birleşmiş Milletlere de alınmamaları lazım" derken, anne Zahide Canlı ise, "Bir şehit annesi olarak ellerim onların yakasında olacak" dedi. Sözleşmeli Er Doğukan Korkmaz'ın babası Sinan Korkmaz'da, "Oğlum, söz konusu ülkelerin teröristlere verdiği silahlarla şehit edildi. Onlar, yıllarca PKK terör örgütünü destekledi, halen de destekliyorlar. Cumhurbaşkanımızın ve devletimizin de bu kararının destekçisiyiz" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO üyeliğine karşı çıktığı İsveç, Amerika birlikte geliştirdiği zırh delici özelliği de bulunan AT-4 tanksavar füzelerden binlercesini Suriye'ye de PKK/YPG'ye gönderdi. Terör örgütü PKK ile diğer örgütlerinin Avrupa'da 'güvenli liman' olarak gördüğü İsveç'in, omuzdan atılabilen bu füzeleri ile hem Suriye'de, hem kuzey Irak'ta, hem de Güneydoğu'da, çok sayıda askerimiz şehit oldu.Türkiye'nin diplomatik tepkileri üzerine İsveç, "Suriye'de DEAŞ ile mücadele eden YPG'ye gönderiyoruz" açılamalarının arkasına saklansa da bu silahlardan onlarcası Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonlarında, sığınaklarda ele geçirildi. Kuzey Irak'taki Pençe Harekâtı operasyonları sırasında, terör örgütüne ait kamplarda yer alan sığınak ve silah depolarında henüz kullanılmamış onlarca İsveç menşei AT-4 tanksavar füzeleri ele geçirdi. Yine bölgede İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı'nca sevk ve idare edilen Eren ve Eren-Abluka operasyonlarında Diyarbakır, Şırnak ve Hakkâri'de sığınaklarda ele geçirildi.PENÇE-KİLİT OPERASYONUNDA AT-4 FÜZESİYLE SALDIRI YAPILDISon olarak, geçen 26 Nisan'da Kuzey Irak'ın Zap Vadisi'nde devam eden "Pençe-Kilit" operasyonu sırasında pusu kuran teröristler, askeri konvoya AT-4 tanksavar füzeleriyle saldırdı. Piyade sözleşmeli Er Doğukan Korkmaz ile Veteriner Sözleşmeli Er Fırat Canlı'nın şehit olduğu saldırıda, 3 asker de yaralandı.TERÖRE DESTEK VEREN ÜLKE DESTEKLENMESİNSözleşmeli Er Fırat Canlı'nın babası Emin Canlı "Teröre destek veren devletlerin bizimle işi yok. Onlara destek verilmemeli. Oğlum, onların silahıyla şehit edildi. Başka evlatlarımızın ölmemesi için onlara asla destek verilmemesi gerekiyor. Sadece NATO'ya değil, Birleşmiş Milletlere de alınmamaları lazım. Hükümetimiz, kesinlikle kabul etmesin" derken, şehidin annesi Zahide Canlı ise, terör örgütü PKK ve destekçilerini şiddetle kınadığını belirterek, "PKK, dış ülkelerin desteği ile çocuklarımızı şehit etti. Bir şehit annesi olarak ellerim onların yakasında olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız da onlara gereken cevabı verdi" diye konuştu.ŞEHİT AİLELERİNDEN ERDOĞAN'IN NATO ÇIKIŞINA DESTEKSözleşmeli Er Doğukan Korkmaz'ın Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan babası Sinan Korkmaz ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin veto söylemine destek verdiklerini söyledi. Avrupa'da İsveç gibi birçok ülkenin terör örgütüne sağladığı finans ve silahlarla askerlerin şehit edildiğini belirten baba Sinan Korkmaz, "Oğlumda 26 Nisan'da Kuzey Irak'taki operasyonlarda, teröristlerin söz konusu ülkelerin verdiği silahlarla şehit edildi.Acılı bir şehit yakını olarak bu Avrupa ülkelerini şiddetle kınıyoruz. Onlar, yıllarca PKK terör örgütünü destekledi, halen de destekliyorlar. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine şiddetle karşı çıkarak veto edeceklerini söyleyen sayın Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve devletimizin de bu kararının destekçisiyiz" dedi.AT-4 TANKSAVAR FÜZESİİsveç yapımı 84 milimetre kalibrelik tek atışlı ve dünyadaki en yaygın hafif tanksavar silahıdır. Piyade birliklerinin zırhlı araç ve tahkimatları yok etmek veya devre dışı bırakmak amacıyla tasarlanmıştır. Kullanımı oldukça basittir. 300 ila 500 metrelik atış menzili olan AT-4, 420 mm kalınlığında zırhı delebiliyor. Sisteme, çıkarılabilir bir armatür üzerine optik gece görüşü takılabiliyor.