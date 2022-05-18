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Hatalı aracını sokaklarda çekiciyle gezdirdi!

Aldığı lüks marka aracın hatalı çıkmasından dolayı 5 yıldır çürüdüğünü belirten Mustafa Aydemir, açtığı davayı kazandı. Aracı çekiciye yükletip şehir turu attı.

Ekleme: 18.05.2022 - 17:20 Güncelleme: 18.05.2022 - 17:23 / Editör: Ozge Selin
Hatalı aracını sokaklarda çekiciyle gezdirdi!Antalya'da yaşayan Mustafa Aydemir, 7 Şubat 2017 tarihinde 136 bin TL'ye lüks bir araba satın aldı. Araç alındıktan kısa bir süre önce yağ ikaz lambası yanmaya başladı. Servisten bir olumsuzluk yok yanıtını aldıktan sonra kısa bir süre sonra tekrar aynı sorunla karşılaştı.

Bunun üzerine Aydemir, bir kez daha servise giderek aracının yenilenmesini istedi. Servis yetkilileri ise sorunun aracın yeni olduğu gerekçesi ile meydana geldiğini ve ilerleyen süreçlerde ortadan kalkacağını belirterek, Aydemir'in isteğini geri çevirdi.

Hatalı aracını sokaklarda çekiciyle gezdirdi!

Süreç mahkemeye taşındı
Aydemir ise olayı mahkemeye taşıdı. Dava sürecinde mahkeme Aydemir'i halkı bularak, aracın yenisi ile değiştirilmesi yönünde karar verdi. Servis yetkililerinin itirazı üzerine dava istinaf mahkemesinden dönerek Yargıtay'a taşındı.

Yargıtay'dan gelecek olan kararı bekleyen Aydemir, bu kez yıllardır iş yerinin önünde park halinde bulunan aracını çekiciye yükleyerek şehir turu attırdı. Üzerinde “Markanın ayıplı malıdır, 5 yıldır yatmakta” olan araç, çekici üzerinde vatandaşların da büyük dikkatini çekti.

Hatalı aracını sokaklarda çekiciyle gezdirdi!

'Davayı kazandık'
Yaşadıklarını anlatan Aydemir, '2017 yılında aracı aldım. Yağ eksiltmesinden ötürü servise başvurdum. Daha sonra 10 bin kilometrede yine yandı. Tekrar gittim. Bu kez turbo arızasından olabilir dediler. Baş usta ise normal olmadığını söyledi. Aracın değiştirilmesini istedim. Yardımcı olmadılar. Dava açtık, davayı kazandık. Firma istinafa gitti karar buradan döndü. Yargıtay'a gönderdik.' dedi.

'Araç 5 yıl yata yata çürüdü'
Aracını 5 yıldır kullanmadığını belirten Aydemir, '5 yıl araç yata yata çürüdü. Ben mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Tüketici olarak bunu istiyorum. Sonuçta ben bir tüketiciyim. Benim sadece geçimimin bu araç olduğunu düşünelim, 5 yıl insan ne yapar? Markanın, markasının arkasında durması gerekir.' diye konuştu.

Hatalı aracını sokaklarda çekiciyle gezdirdi!

'Çekici ile gezdim'
Aracı çekiciye yükleyerek gezen Aydemir, 'Yata yata bir şey olmasın diye çekici üzerinde gezdireceğim. Araç için de bir değişiklik olsun. Binerek gezemedim çekici ile gezdirmek istedim.' sözlerine yer verdi.
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