Fenerbahçe haberleri: Mesut Özil Fenerbahçe'deki geleceği için kesin kararını verdi! Önümüzdeki sezon dedi ve açıkladı...

Süper Lig'de şampiyonluk hedefinden uzak kalan ligi 2. sırada noktalaması beklenen Fenerbahçe, gelecek sezon için hem iç hem dış transfer çalışmalarına başladı.Fenerbahçe'deki geleceği soru işareti olan isimlerden biri olan Mesut Özil ile ilgili de menajerinden açıklama geldi.Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil hakkında açıklama yapan Erkut Söğüt, şunları söyledi:'GİTME DÜŞÜNCESİ YOK''Herhangi bir değişiklik yok. Meksika'daki bir kulüpte hissesi var. Ama hiçbir şekilde Mesut'un oraya futbolcu olarak gitme gibi bir düşüncesi yok.''MLS için de aynı şey geçerli. Daha önce adı orayla geçmişti. Ama Mesut orayı tercih etmeyip, Fenerbahçe'yi tercih etti. Şu anda da düşüncesi değişmedi.''Daha önce MLS'ten birkaç tane takım istemişti. Mesut Fenerbahçe'ye gelmek istedi ve şu anda Fenerbahçe'de. Mesut 2 sene daha Fenerbahçe'de top oynayacak.''İki taraf arasında yapılan bir anlaşmadır. İki taraf da sözleşmeye saygı duyacaktır. Mesut Fenerbahçe'ye uzun vadeli olarak geldi. Biz bu sözleşmeyi 1 sene için yapmadık.''FENERBAHÇE İLE DEVAM EDECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM''Şu anki durum tabii ki kimsenin istemediği bir durum. Önümüzdeki sezon Mesut'un Fenerbahçe ile devam edeceğini düşünüyorum.''Fenerbahçe, Mesut'un uzun vadeli bir projesiydi. Mesut bir olay yaşandığı için bir yerden gidecek bir futbolcu değil. İradesi Fenerbahçe'de kalmaktan yana.''Hazırlık kampı başladığında takıma katılmak için her şeyi yapacaktır. Benim şüphem yok, Mesut takıma katılacaktır.'EREN ELMALI TRANSFERİErkut Söğüt, temsilciliğini üstlendiği Kasımpaşa'nın genç sağ beki Eren Elmalı hakkında açıklama yaptı. Erkut Söğüt, Eren'in Fenerbahçe'ye transferi hakkında konuştu.'Kulüpler arasındaki görüşmeden haberim yok. Bizim herhangi bir görüşmemiz olmadı. Eren hala Kasımpaşa'nın futbolcusu. Hala gelişen bir futbolcu. İnşallah yakında Milli takımda oynayacak. Transfer, hedefimiz değil. Şu anki hedefimiz, gelişmek, Milli takımda kalıcı olmak. Böyle futbolcular zaten zamanla doğru yerlere geliyor.''Her tür futbolcunun hayali Milli takım forması giymektir. Çok özel bir şeydir. Daha zor olan hedefe ulaştıktan sonra orada kalıcı olabilmek. O zaman futbolcu gelişmeye başlıyor.''Teklif başka, görüşme başka. Bir yere gittiğimde tüm kulüpler için konuşma oluyor. Ama ciddi herhangi bir şey varsa buradaki yetkili merci Kasımpaşa. Onlara sormak lazım.'