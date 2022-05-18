CHP'den lüks otelde bol rakılı yemek! Davetiye de 10 bin lira...

Ekonomik kriz var edebiyatı yapıp sürekli yalan yanlış kirli siyaset yapan CHP'de lüks organizasyonlar devam ediyor. CHP’nin lüks otelde verdiği alkollü Ankara il yemeğinin fiyatı tam 10.000 TL. Sosyal medyada paylaşılan davetiye ve rakılı yemek fotoğrafları ise büyük tepki topladı.

CHP'nin lüks etkinlikleri ara vermeden devam ediyor. Ekonomik kriz var diye hükümeti kirli bir siyasetle eleştirmeye kalkan Cumhuriyet Halk Partisindeki son lüks etkinlik sosyal medyayı ayağa kaldırdı.10 BİN LİRALIK DAVETİYEÖzellikle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası üzerinden yaptığı şov ödediği lüks otel faturasıyla gündem olmuştu. Fatura üzerinden madur edebiyatı yapan Kılıçdaroğlu lüks tatile 400 bin lira vermişti. Son olarak CHP'nin lüks otelde verdiği alkollü Ankara il yemeğinin fiyatı tam 10.000 TL. Sosyal medyada paylaşılan davetiye ve rakılı yemek fotoğrafları büyük tepki topladı.BU DEĞİRMENİN SUYU NEREDEN?Rakılı lüks etkinliğe tepki gösterenler arasında Savcı Sayan da var. Sosyal medyada açıklama yapan Sayan, 'CHP'nin Sheraton Otelde verdiği bol rakılı Ankara il yemeği.. Bilet fiyatı 10.000.. 30 liralık sahurumuza şatafatlı diyenler,haftalarca tartışanlar Allah size biraz vicdan nasip etsin' dedi.