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Bilim insanları, tat alabilen robot geliştirdi

Cambridge Üniversitesi'nden araştırmacılar, yemeklerin tadını alabilen yeni bir robot geliştirdiklerini duyurdu.

Ekleme: 18.05.2022 - 09:59 Güncelleme: 18.05.2022 - 10:02 / Editör: Ozge Selin
Bilim insanları, tat alabilen robot geliştirdi
Son yıllarda yapay zeka teknolojilerinin oldukça gelişmesiyle, artık birçok farklı amaç için kullanılabilen robotlar karşımıza çıkmaya başladı.

Cambridge Üniversitesi mühendislerinden oluşan bir ekip, yemek yaparken tat alabilen robot geliştirdi.

Araştırma ekibi, Cambridge'deki laboratuvarda bir tabak çırpılmış yumurta ve domatesin tuzlu ya da tuzsuz olduğunu algılayabilecek robotik bir sensör tasarladı.

Tat haritasını çıkarıyor
Robotik kolun ucundaki küçük bir alet, robotun bilgisayarı tarafından kapsamlı bir tat haritası oluşturulana kadar farklı yerlerde tekrar tekrar yiyecekten örnekler alıyor.

Ayrıca robot şef, yemeğin hazırlık sırasında daha fazla baharata ihtiyacı olup olmadığına da karar veriyor.

Ekip, robotların insan çiğneme ve tatma süreçlerini taklit ederek, sonunda kişilerin zevk alacağı yiyecekler üretebileceğini ve yemeklerin bireysel zevklere göre ayarlanabileceğini söylüyor.

Araştırmacılar, robot şefin neyin lezzetli ya da kötü olduğunu öğrenmesine sağlayarak daha iyi yemek hazırlamasına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Dr Arsen Abdulali, 'Bir robot, diğer aşçılar gibi yemek yapmayı öğrendiğinde, ne kadar iyi yaptığına dair göstergelere ihtiyaç duyar. Deneyimizde robot, çiğnedikçe yiyeceklerdeki farkı görebiliyor, bu da tat alma yeteneğini geliştiriyor.' ifadelerini kullandı.

Üniversitenin mühendislik bölümünden Grzegorz Sochacki ise 'Robotlar yemek hazırlamanın belirli yönleri için kullanılacaksa, pişirdiklerini tadabilmeleri önemlidir.' dedi.

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