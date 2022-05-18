Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek saat 23.30'da başlayan Sürmanşet programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.İşte Osman Gökçek'in açıklamalarından önemli satırbaşları...'AK Parti döneminden önce, Kürtler bu ülkede şarkı söyleyemiyorlardı. Kürt vatandaşların bir televizyonu yoktu. Tabi ki bu onlar için mükafat değil, o zaten haklarıydı bu hak AK Parti döneminde verildi.”“CHP ve HDP, Aynur Doğan'nın Kürt olmasından dolayı konserinin iptal edildiği olgusunu oluşturmaya çalıştı... ““Kürtlere en büyük darbeyi vuran, haklarını gasp eden, elinden almaya çalışan parti Cumhuriyet Halk Partisidir''Yapılan tüm icraatlara karşılar' CHP'li belediyeler heykel dışında bu ülkeye ne bıraktı?''En büyük Kürt düşmanı parti HDP'dir''Kürtlerin elindeki bütün hakları alan, onlara en büyük zulmü etmiş parti CHP'dir'Atatürk'ün askerleriyiz lafından rahatsız olan kişi ile, şimdi 'Mustafa Kemal ismini silemezsiniz biz onu korumaya geldik' diyen kişi yine Kaftancıoğlu'“İmamoğlu'nun hedefi Atatürk Havalimanı'nı yeşil alan yapmakmış. İmamoğlu Kılıçdaroğlu'ndan rol kapmaya çalışıyor''Yapılan tüm icraatlara karşılar''CHP'li belediyeler heykel dışında bu ülkeye ne bıraktı?'