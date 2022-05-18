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Artık terör yerine sporla anılıyor! Cudi Cup Başladı!

Artık terör yerine sporla anılan Şırnak Cudi, uluslarası hale dönüşen tenis turnuvasına ev sahipliği yapıyor. 9 ülkeden 32 sporcu dahil 81 raket, Cudi Cup’ta mücadele edecek. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, “Artık Gabar Dağları trekking, Botan Vadisi yamaç paraşütüyle, Cudi Dağı tenis turnuvalarıyla anılıyor. Bu dağlarda artık huzurun türküleri söyleniyor. Bu dağlarda artık raket sesleri var, gençlerin sevinç çığlıkları, mutlu yüzleri var” diye konuştu.

Ekleme: 18.05.2022 - 10:05 Güncelleme: 18.05.2022 - 10:06 / Editör: Ozge Selin
Terörün yerini sporun aldığı Şırnak Cudi’de düzenlenen tenis turnuvası, bu yıl uluslararası hale geldi. Cudi Cup’a 9 ülkeden gelen 32 sporcuyla birlikte toplam 81 sporcu katıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Türkiye Tenis Federasyonu, Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi ve Şırnak Üniversitesi iş birliğiyle 16 Mayıs’ta başlayan Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası 22 Mayıs’a kadar devam edecek.

Artık terör yerine sporla anılıyor! Cudi Cup Başladı!

CUDİ SPORLA ABAD OLACAK
Cudi Cup Uluslararası Tenis Turnuvası’nın açılış töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Cudi’de bayram günü olduğunu söyledi. “Bölge huzura kavuşunca da asıl değerini, potansiyelini ortaya koymak için yine canla başla çalıştık” diyen Kasapoğlu, şöyle devam etti: “Yapılamaz denileni yaptık. Aşılamaz denilen yolları aştık. Birilerinin “Makus kaderi böyledir” diyerek huzursuzlaştırdığı bölgeler, bugün istikrarın, refahın, kalkınmanın, güçlü yarınların sembolü oluyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizde kış sporlarına, su sporlarına, bireysel branşlara ve ekstrem branşlara yoğun bir ilgi görüyoruz. Tesis altyapılarını tamamladık. Hakkari’de, Tunceli’de, Bitlis’te, Batman’da, Erzurum’da, Kars’ta kış sporları her geçen yıl ağırlığını artırıyor. Van’da su sporları gelişiyor. Diyarbakır’da atletizm büyüyor. Artık Gabar Dağları trekking, hiking etkinlikleriyle, Botan Vadisi yamaç paraşütüyle, Cudi Dağı tenis turnuvalarıyla anılıyor. Bu dağlarda artık huzurun, mutluluğun türküleri söyleniyor. Geçtiğimiz yıl Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası’yla ilk adımı atmıştık. Cudi’de raket sesleri yükselecek dedik, sporun güzellikleriyle Cudi âbâd olacak dedik. Cudi Cup’ı seneler boyunca düzenlenecek,
gelenekselleşen bir organizasyon haline getireceğiz.”

Artık terör yerine sporla anılıyor! Cudi Cup Başladı!
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Artık terör yerine sporla anılıyor! Cudi Cup Başladı!
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