Araçla ezemediği kadını silahla öldürüp intihar etti

İstanbul Beylikdüzü'de emekli polis Hüdaverdi Öcal önce bir süre dini nikahlı olarak evli kaldığı Yeliz Kalkan'ı vurdu, ardından intihar etti. Yeliz Kalkan'ın daha önceden uzaklaştırma kararı aldığı öne sürüldü. İki kişinin can verdiği olayda yaşananlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Emekli polisin kadını önce araçla ezmeye çalıştığı ardından da kovalayıp ateş ettiği görüldü.

Olay, önceki akşam saat 19.00 sıralarında Beylikdüzü'de bulunan Haramidere Sanayi Sitesi'nde yaşandı. İddiaya göre 8 ay kadar dini nikahlı evli olan Hüdaverdi Öcal ve Yeliz Kalkan çifti geçtiğimiz ay ayrılmışlardı. Nisan ayında Yeliz Kalkan Öcal'dan şikayetçi olmuş ve 30 gün uzaklaştırma kararı almıştı. Olay günü Öcal önce araçla Kalkan'ı ezmeye çalıştı ardından araçtan inip 3 el ateş etti. Yeliz Kalkan ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hüdaverdi Öcal da aynı silahla başına dayayıp intihar etti.UZAKLAŞTIRMA KARARI ALMIŞYeliz Kalkan'ın 30 Nisan'da karakola gidip Hüdaverdi Öcal'dan şikayetçi olduğu işe giderken ve ikametinin önünde sürekli takip edildiğini söylediği ortaya çıktı. 30 gün uzaklaştırma kararı aldırdığı 9 Mayıs günü yine gidip şikayetçi olduğu öğrenildi.Yaşanan dehşet anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülere Hüdaverdi Öcal'ın bir araç sürücüsüne ateş etmeye çalışırken silahının tutukluluk yaptığı, yaraladığı Yeliz Kalkan'ı yerde tekmelediği anlar yansıdı. Güvenlik kamera görüntülerinde de şashın kadını önce araçla ezmeye çalıştığı ardından da kovalayıp ateş ettiği görüldü.