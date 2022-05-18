Afrin'de canlı bomba teröristler böyle yakalandı! Patlatmalarına ramak kala müdahale...

Afrin'i kana bulamak için harekete geçen iki kadın terörist emniyet güçlerince yapılan baskın ile yakalandı. Saldırı hazırlığındaki teröristlerin üzerindeki bombalar etkisiz hale getirilirken, PKK'lı teröristler gözaltına alındı. İşte o anlara ilişkin dikkat çeken kareler...

Afrin'de canlı bomba eylemi hazırlığındaki 2 PKK/KCK-PYD/YPG'li kadın terörist emniyet güçlerince son anda yakalandı. Kadınların üzerindeki bomba imha edildi.SON DAKİKA: AFRİN'DE CANLI BOMBA TERÖRİSTLER YAKALANDIAfrin'de canlı bomba eylemi gerçekleştirecek 2 PKK/KCK-PYD/YPG'li kadın terörist yakalandı.Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü (Afrin) tarafından yapılan çalışmalarda;SON DAKİKA: Afrin'de eylem hazırlığındaki 2 canlı bomba yakalandı! | Video2 yabancı uyruklu kadının canlı bomba eylemi için Mümbiç'ten hareketle Aziz üzerinden Afrine geleceği bilgisi elde edildi.Bugün yapılan operasyonla PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubu 2 terörist yakalandı.ÇOK SAYIDA PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİTeröristlerin üzerlerinde yapılan aramada;• Alpha Fire uzaktan kumanda düzenekli,•Toplam 5,6 kg C4 tipi plastik patlayıcı yüklü,• Demir bilyelerle güçlendirilmiş,• 4 adet elektrikli fünye ateşleme sistemi olan,• *Canlı bomba yeleği ele geçirildi.