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ABD ve AB Venezuela'da petrol arayacak

Rusya'ya yönelik ambargolar sonrası Amerikalı ve Avrupalı petrol şirketlerinin Venezuela'daki faaliyetlerine yeniden başlayacağı açıklandı.

ABD ve AB Venezuela'da petrol arayacak
Ekleme: 18.05.2022 - 10:06 Güncelleme: 18.05.2022 - 10:14 / Editör: Ozge Selin
ABD ve AB Venezuela'da petrol arayacak
Rusya'ya uygulanan yaptırımlarla birlikte dünya enerji piyasalarında oluşan açığın Venezuela ham petrolü ve gazı ile doldurulması gündemdeki yerini koruyor.

Bu konuda ilk adım atılırken Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Bolivarcı Venezuela hükümeti, ABD'nin, Avrupalı ve ABD'li petrol şirketlerine Venezuela'daki operasyonlarını müzakere etmek ve yeniden başlama yetkisi verdiğine yönelik haberleri doğruladı ve onayladı.' ifadesini kullandı.

Rodriguez, ülkesine yönelik yaptırımların tamamen kaldırılması için mücadelelerine devam edeceklerini vurgulayarak, 'Dünya, Venezuela'nın ekonomik toparlanma yolunda ilk adımlarını kendi çabasıyla attığını, meşru olmayan yaptırımları ve insanlık dışı ablukayı kınayarak aştığını biliyor. Halkımız, son zamanlardaki çalışmalarımızı ve başarılarımızı gururla takip ediyor.' dedi.

Venezuela'nın demokratik değerlere bağlı bir ülke olduğunu belirten Rodriguez, diyaloğun teşvik edilmesi için çaba göstereceklerini kaydetti.

Haberlerde, ABD'nin, Avrupalı ve ABD'li petrol şirketlerine Venezuela'daki faaliyetlerine yeniden başlamaları konusunda ise yetki verdiği öne sürüldü.

Uzmanlar, ABD'nin 2019 yılında diplomatik ilişkilerini kesmiş olmasına rağmen Amerikalı heyetin Venezuela'ya yaptığı bu ziyaretinin arkasında hem enerji piyasasında Rusya'ya olan bağımlılığı azaltmak hem de Rusya'nın Latin Amerika'daki en önemli ortaklarından olan Venezuela'yı kendisi ve bölge için potansiyel bir tehdit olmaktan çıkarmak olduğunu belirtiyor.

Maduro geçtiğimiz günlerde, Venezuela'nın kendisine yaptırım uygulayan Amerika ve Avrupa dahil herkese petrol satabileceğini, siyasi konuların ekonomik ilişkileri etkilememesi gerektiğini ve Venezuela'da üretim yapmak isteyen yabancı yatırımcılara Venezuela'nın kapılarının ardına kadar açık olduğunu söylemişti.

Maduro hükümetinin yaptırımları delmek için özellikle 2019 yılından bu yana Rus enerji şirketleri ve bankalarıyla ilişkilerini güçlendirdiği ve Rusya'nın Venezuela'da önemli yatırımlar yaptığı biliniyor.

Amerika yaptırımlardan önce günlük yaklaşık 500 bin varil petrol alımıyla Venezuela'nın en önemli ithalatçılarından biriydi.
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ABD ve AB Venezuela'da petrol arayacak
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