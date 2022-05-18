ABD'de kritik buluşma! Gündem NATO, F-16, S-400...

Ekim 2021’de Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması oluşturulması kararının ardından iki ülke Dışişleri Bakan yardımcıları 4 Nisan’da bir araya gelmişti. Bugünkü görüşme o toplantının bakan düzeyindeki devamı niteliğinde olacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasında bugün, başta terör örgütü PKK’nın uzantısı YPG’ye destek ve S-400 füze savunma sistemi konularında olmak üzere krize dönüşen Türk-ABD ilişkilerinin düzelmesi için önemli bir görüşme olacak. Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu çatısı altında ilk kez gerçekleştirilecek olan Uluslararası Göç Gözden Geçirme Forumu’na katılmak üzere ABD’ye gitti. Çavuşoğlu’nun New York’daki resmi temasları 19 Mayıs’ta sona erecek.



Çavuşoğlu’nun bugün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın ev sahipliğinde New York’ta BM Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan “Küresel Gıda Güvenliği Eylem Çağrısı” adlı bakanlar düzeyindeki toplantıya katılması planlandı. Çavuşoğlu, bu toplantı çerçevesinde ikili görüşmelerde de bulunacak. Çavuşoğlu ve Blinken görüşmesi Türkiye-ABD Stratejik Mekanizmasının Dışişleri Bakanları düzeyindeki ilk görüşmesini de gerçekleştirmiş olacak.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında Roma’da 2021 Ekim ayında gerçekleştirilen görüşmede Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması oluşturulması konusunda mutabakata varılmıştı. Bu mutabakat çerçevesinde ilk toplantı, 4 Nisan 2022’de Ankara’da bakan yardımcısı seviyesinde başlatılmıştı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland’ın başkanlığında heyetler arası görüşme yapılmıştı. Bugünkü görüşme, 4 Nisan’daki toplantının bakan düzeyinde devamı niteliğinde olacak.



YÜKLÜ GÜNDEM



Görüşmede öne çıkması beklenen konular; ABD’nin terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG’ye desteği, S-400 füze savunma sistemi konusunda yaşanan kriz, Türkiye’nin F-35 programından çıkarılması, Türkiye’nin ABD’den 40 adet F-16 Blok 70 savaş uçağı ve F-16’lar için 80 adet modernizasyon kiti satın almak için talepte bulunması olarak sıralanıyor.



Türkiye’nin İsrail ile yürüttüğü normalleşme süreci, Doğu Akdeniz’de enerji güvenliği, Kıbrıs sorununun çözümü, Güney Kafkasya’daki barışın tesisine yönelik girişimlerin de görüşmede ele alınması bekleniyor.



Rusya Ukrayna arasında süren savaş, görüşmenin önemini daha da artırdı. Finlandiya ile İsveç’in NATO’ya üyelik için başvuruda bulunacaklarına dair açıklamaları ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’nin veto yetkisini kullanacağına dair sözleri ise görüşmeye, dünya çapında ilgi oluşmasına neden oldu.