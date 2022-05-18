ABD'de 7 lobi, Türkiye'ye F-16 tedarikine karşı çıktı

Türkiye, ABD'den 40 adet F-16 ve yaklaşık 80 modernizasyon kiti almak için başvurusunu yapmıştı.ABD'de Başkan Joe Biden yönetimi, F-16 satışı konusunda Kongre'ye ön bilgilendirme yaptı.Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Kongre'den Türkiye'nin F-16 savaş uçağı filosu için gelişmiş silah ve diğer teçhizatların satışına onay verilmesi istendi.Bunun üzerine ABD'de faaliyet yürüten ve aralarında Amerika Ermeni Ulusal Komitesi'nin (ANCA) de bulunduğu 7 lobi, F-16 satışına karşı itirazını dile getirdi.Senato, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komiteleri ve Silahlı Hizmetler Komitelerinin liderlerinden, Biden yönetiminin Türkiye'ye 40 F-16 avcı uçağı ve modernizasyon kitlerini satma talebini reddetmeleri istendi.Yapılan çağrıda, 'bu silah sistemlerinin ABD çıkarlarını ve Amerikan değerlerini baltalayacak şekilde konuşlandırılacağı' savunuldu.'Ankara'ya yapılacak herhangi bir Amerikan silah satışının, dar bir şekilde tanımlanmış yasal koşullarla ve iki taraflı olarak kabul edilen kısıtlamalarla gerçekleştirilmesini istiyoruz.' ifadesi kullanıldı.