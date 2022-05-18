25 yaşındaki Zeynep Kırlı’nın feci sonu: Acı haber herkesi ağlattı!

Eskişehir'de çok acı bir olay gerçekleşti. Üçüncü kattaki evlerinin penceresinde cam silerken dengesini kaybederek apartman boşluğuna düşen Zeynep Kırlı (25), hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları ise sinir krizleri geçirdi…

25 yaşındaki Zeynep Kırlı'nın feci şekilde can verdi... Acı olay Tepebaşı ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde meydana geldi.SON DAKİKA: ZEYNEP KIRLI 3. KATTAN DÜŞTÜAilesiyle birlikte oturan Zeynep Kırlı, 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki evlerinin camlarını silmek için pencereye çıktı.Yakınlarının ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.Polis ve savcılık incelemesinin ardından Zeynep Kırlı'nın cansız bedeni Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.Genç kızın ailesi acı haberle gözyaşlarına boğuldu.Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor...