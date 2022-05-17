İşte CHP’li Kadıköy Belediyesi'ndeki rüşvet çarkı: Komiser memurdan talimat almış!

İstanbul merkezli beş ilde "Rüşvet" operasyonu yapılmıştı. CHP’li Kadıköy Belediye’sindeki rüşvet çarkı ise ağızları açık bıraktı. Komiserin, memurdan talimat aldığı ortaya çıktı. Kadıköy Belediye Başkanı avukat Şerdil Dara Odabaşı ise skandal bir açıklama yaptı. İşte son dakika haberinin detayları…

Kadıköy Belediye Başkanı avukat Şerdil Dara Odabaşı; aralarında Kadıköy Belediyesinde görevli zabıta ve mühendislerin de bulunduğu 54'ü kamu görevlisi 224 şüpheliden 160'ı yakalandığı rüşvet soruşturmasına ilişkin açıklamada bulundu.ODABAŞI, RÜŞVETE 'ALGI OPERASYONU' DEDİŞerdil Dara Odabaşı'nın; operasyonun merkezi olmasına rağmen Kadıköy Belediyesi'ni rüşvet çarkından ayrı tutması dikkat çekti. Şerdil Dara Odabaşı; 'İktidardan Kadıköy'e değil, algıya operasyon! Bugün, mevcut iktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz...' iddiasında bulundu.Örgütün milyonlarca liralık rüşvet çarkından Kadıköy Belediye Başkanı avukat Şerdil Dara Odabaşı ve imardan sorumlu Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Kayhan'ın da haberdar olduğu iddia ediliyor.KOMİSER, ZABITA MEMURUNDAN TALİMAT ALIYOR!Şüphelilerin FETÖ gibi yapılandığı tespit edildi. Örgütün liderinin Kadıköy Belediyesi'nde çalışan zabıta memuru olduğu, zabıta komiserinin ise örgütün üyesi olduğu tespit edildi.Örgütün denetleme yapacağı işyeri sahibine bilgi sızdırarak rüşvet miktarını arttırdıkları öğrenildi. Örgüt üyelerinin 'Denetlemeye geleceğiz. Eksiklerini tamamla' diyerek işyeri sahiplerini uyardığı bildirildi. Örgütün söz konusu uyarının ardınan işadamından rüşvet aldığı tespit edildi.