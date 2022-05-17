İstanbul Ümraniye'de hortum paniği: O anlar kamerada!
İstanbul Ümraniye'de hortum paniği yaşandı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına böyle yansıdı...
Ümraniye'de saat 17.00 sıralarında bir anda yol kenarında hortum çıktı. Araçlar arasında çıkan hortum caddeden geçenler arasında paniğe neden oldu. Hortum büyümeden kısa süre sonra yok oldu. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Ümraniye'de saat 17.00 sıralarında bir anda yol kenarında hortum çıktı. Araçlar arasında çıkan hortum caddeden geçenler arasında paniğe neden oldu. Hortum büyümeden kısa süre sonra yok oldu. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Ümraniye'de saat 17.00 sıralarında bir anda yol kenarında hortum çıktı. Araçlar arasında çıkan hortum caddeden geçenler arasında paniğe neden oldu. Hortum büyümeden kısa süre sonra yok oldu. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.