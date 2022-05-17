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Bilim Beyoğlu 51 bin 829 öğrenciyle Türkiye birincisi oldu!

Beyoğlu’nda çocukları erken yaşlarda bilim, teknoloji ve matematikle buluşturan Beyoğlu, nisan ayı itibariyle 51 bin 829 öğrenci sayısına ulaşarak Türkiye genelinde en çok öğrenciye eğitim sağlayan bilim merkezi oldu.

Ekleme: 17.05.2022 - 20:13 Güncelleme: 17.05.2022 - 20:18 / Editör: Ozge Selin
Bilim Beyoğlu 51 bin 829 öğrenciyle Türkiye birincisi oldu!
Günümüzde bilim ve teknolojinin hayatın her alanında yaygınlaşmasıyla birlikte çocuklara yönelik verilen bilim eğitimi de büyük önem kazandı. Beyoğlu Belediyesi tarafından çocukları erken yaşlarda bilim, teknoloji ve matematikle buluşturmak amacıyla kurulan Bilim Beyoğlu kısa sürede Türkiye genelinde en çok öğrenci sayısına ulaşarak büyük bir başarıya imza attı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın 'çocuklarımız için en büyük hayalimdi' dediği Bilim Beyoğlu, nisan ayı itibariyle 51 bin 829 öğrenci sayısına ulaşarak Türkiye genelinde en çok öğrenciye eğitim sağlayan bilim merkezi oldu.

BİLİM BEYOĞLU KISA SÜREDE GURUR VERİCİ BİR REKORA İMZA ATTI
Bilim Beyoğlu'nun kısa sürede gurur verici bir rekora imza attığını belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, 'Bilime meraklı gençlerimize destek olmak, onları bilime teşvik etmek ve bu alanda bir alt yapı oluşturmalarını sağlamak öncelikli hedefimiz. Bilim Beyoğlu bu amacın, bu hedefin bir ürünüdür. Bu hedef doğrultusunda Beyoğlu'nda yarınlarımızı bilim ve teknoloji ile geliştiriyoruz. Gençlerimizin Bilim Beyoğlu'na göstermiş olduğu ilgi de zaten bizleri ziyadesiyle memnun ediyordu. Nisan ayında da Türkiye'de en çok öğrenciye eğitim sağlayan bilim merkezi olduk. Bu gururu hep birlikte yaşıyoruz' dedi.

ATÖLYE VE BİLİM SÖYLEŞİLERİYLE DOLU DOLU EĞİTİM
7-14 yaş arası çocuklara ve gençlere eğitim verilen merkezde; 8 tane bilim atölyesi, 60 eğitmen, 200 Kışlık Çok Amaçlı Kapalı Salon ve 250 Kişilik Çok Amaçlı Amfi Sahne bulunuyor. Bilim Beyoğlu'nda açılan Dene Yap Atölyeleri, Üretim Atölyesi, Doğa Atölyesi, Tasarım Atölyesi, Matematik Atölyesi, Astronomi Atölyesi ve Teknoloji Atölyesi'nde Öğrenciler önceden duyurulan içeriklerdeki eğitimlere katılabiliyorlar. Tek saatlik eğitimlerin yanı sıra öğrenciler, uzun süreli șekilde atölyelere toplu kayıt yaptırarak tüm atölyelerdeki eğitimlerden de faydalanabiliyor. Merkezde ayrıca bilim söyleşileri, seminerler, konferanslar, bilim şenlikleri gibi çeşitli çalışmalar da düzenlenerek bilim ve teknoloji alanında farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

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