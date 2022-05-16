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Yeni koronavirüs vaka tablosu açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 16 Mayıs'a ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...

Ekleme: 16.05.2022 - 20:58 Güncelleme: 16.05.2022 - 20:59 / Editör: Ozge Selin
Yeni koronavirüs vaka tablosu açıklandı!
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu 'covid19.saglik.gov.tr' sitesinden paylaştı.

16 MAYIS VERİLERİ

Buna göre, son 24 saatte 128 bin 957 Kovid-19 testi yapıldı, 1254 kişinin testi pozitif çıktı, 4 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1358 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,47, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,17 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 638 bin 328 doza yükseldi.

Yeni koronavirüs vaka tablosu açıklandı!

İKİ DOZ AŞI YAPTIRANLARIN ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU 10 İL

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

15 MAYIS VERİLERİ

Açıklanan 15 Mayıs koronavirüs verilerine gören 120 bin 183 Kovid-19 testi yapıldı, 1154 kişinin testi pozitif çıktı, 10 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1190 oldu.
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