Valilikten sağnak yağış uyarısı!

Ankara Valiliği, 16.00-19.00 saatleri arasında kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.Ankara Valiliğinin Twitter hesabından hava durumuna ilişkin yeni bir açıklama yapıldı, vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.Valiliğin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:'Son meteorolojik değerlendirmelere göre; bugün 16.00-19.00 saatleri arasında Ankara'da kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.'Parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Bilecik ve Balıkesir ile Çanakkale'nin güneydoğu, Bursa'nın güney çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 29°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutluKIRKLARELİ °C, 27°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli ve Manisa ile Aydın'ın doğu çevrelerinin öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 30°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 28°CParçalı, yer yer çok bulutluMANİSA °C, 31°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.ADANA °C, 28°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 27°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 25°CParçalı ve az bulutluMERSİN °C, 26°CParçalı ve az bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir, Ankara ve Kırıkkale ile Çankırı'nın güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇANKIRI °C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutlu, güney çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA °C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve batı çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 20°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE °C, 23°CParçalı bulutluKASTAMONU °C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutluZONGULDAK °C, 20°CParçalı bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu, Gümüşhane ve Artvin çevreleri ile Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ARTVİN °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıORDU °C, 20°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli yerel sağanak yağışlıSAMSUN °C, 20°CParçalı bulutluTRABZON °C, 18°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli yerel sağanak yağışlıParçalı bulutlu, bölgenin doğusunun yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.ERZURUM °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 19°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede toz taşınımı bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 25°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 25°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 23°CParçalı ve çok bulutluŞANLIURFA °C, 27°CParçalı ve az bulutluFırtına beklenmiyor.Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan, gece saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, güneyi 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi.Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı akşam saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m, sabah saatlerinde 0,50 ila 1,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.