  • USD: 15,56 - 15,59
  • EURO: 16,22 - 16,25
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Valilikten sağnak yağış uyarısı!

Ankara Valiliği, 16.00-19.00 saatleri arasında kentte kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını bildirdi.

Ekleme: 16.05.2022 - 21:46 Güncelleme: 16.05.2022 - 21:48 / Editör: Ozge Selin
Valilikten sağnak yağış uyarısı!
Ankara Valiliği, 16.00-19.00 saatleri arasında kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

Ankara Valiliğinin Twitter hesabından hava durumuna ilişkin yeni bir açıklama yapıldı, vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Valiliğin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

'Son meteorolojik değerlendirmelere göre; bugün 16.00-19.00 saatleri arasında Ankara'da kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.'

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Bilecik ve Balıkesir ile Çanakkale'nin güneydoğu, Bursa'nın güney çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli ve Manisa ile Aydın'ın doğu çevrelerinin öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MANİSA °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

ADANA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir, Ankara ve Kırıkkale ile Çankırı'nın güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve batı çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 23°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Gümüşhane ve Artvin çevreleri ile Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORDU °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli yerel sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli yerel sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, bölgenin doğusunun yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan, gece saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, güneyi 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı akşam saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m, sabah saatlerinde 0,50 ila 1,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
PKK yandaşı İsveç'in yalanı ortaya çıktı!
Cezayir Cumhurbaşkanı Ankara'da! 17 yıl sonra bir ilk!
Finlandiya ve İsveç Dışişleri Bakanları Türkiye'ye geliyor!
Sri Lanka'da petrol bitti! Resmen duyurdu!
Ekrem İmamoğlu İBB'nin paralarını çarçur ediyor! İBB'nin Müze Gazhane duvarına çizdirdiği ahlak dışı karikatürün çizeri ortaya çıktı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan, öğrencilerin toplu ulaşım zammından muaf olma kararına veto!
Bakan Nebati, konut sektörü temsilcileri ile bir araya geldi!
Muhsin Yazıcıoğlu'na suikast davasında tanık olarak dinlenecekti! O koruma polisi hayatını kaybetti!
Putin'den İsveç ve Finlandiya'nın NATO hamlesine yanıt!
Rize-Artvin Havalimanı’nı hedef alan muhalefete Kabaktepe'den tepki: Verdikleri 'yalan söyleme garantisini' sağlıyorlar
'Türbanlı hakimler' diyerek kadınların giyimine karışan CHP'li Fikri Sağlar'a kendisinden cevap var!
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki! 'Bu iş trollükle olmaz'
Polis aracıyla poz verip video çekmişti! Yakalandı! İşin aslı ortaya çıktı!
Ayasofya'da Kur'an okuyan öğrenciler Yunan basınında! Yüzleri böyle düştü...
Saadet Partisi'nde zorunlu din dersi ve HDP kavgası
İsveç ve Finlandiya'dan teröristler hakkında skandal karar!
İsmail Saymaz Öcalan posteri önünde konser veren Aynur Doğan'a böyle sahip çıktı!
Bakan Karaismailoğlu'dan Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı açıklaması
Altın FED duvarına çarptı! Yeni haftaya psikolojik destekleri kırarak başladı!
Bir terör haberi de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden! Belediye çalışanı PKK'nın ekonomi yapılanması kapsamında tutuklandı!
Memura ek gösterge zammı yolda!

Memura ek gösterge zammı yolda!

Emeklilikte yaşa takılanlar için 5 adımlı rota!

Emeklilikte yaşa takılanlar için 5 adımlı rota!

Bu ağrı kesicileri kullanmayın! Ölü doğum riskini artırıyor!

Bu ağrı kesicileri kullanmayın! Ölü doğum riskini artırıyor!

Valilikten sağnak yağış uyarısı!

Valilikten sağnak yağış uyarısı!

Telefonun atası 120 yıl sonra görücüye çıktı

Telefonun atası 120 yıl sonra görücüye çıktı

Elon Musk ve Twitter arasında gizlilik gerilimi!

Elon Musk ve Twitter arasında gizlilik gerilimi!