Türkiye'nin NATO tavrı, İsveç ve Finlandiya'da yankılandı

İsveç ve Finlandiya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından NATO üyesi olmak istiyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da gazetecilere yaptığı açıklamada, 'Gelişmeleri takip ediyoruz. Şimdilik İsveç ve Finlandiya konusunda olumlu bir pozisyonumuz yok.' demişti.Erdoğan'ın sözleri İsveç basınındaİki ülkenin 'terör gruplarının misafirhaneleri gibi' olduğunu ve 'parlamentolarında da teröre destek verenler' bulunduğunu belirten Erdoğan, söz konusu ülkelerin NATO'ya üyelik girişimlerine itirazını dile getirmişti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları, İskandinav basınında geniş yankı uyandırdı.'Hayır deme riski sıfır değil'Stockholm merkezli Aftonbladet gazetesi, Türkiye'nin İsveç'e NATO kapısını kapatmadığını, ancak bu ülkeden terör örgütü PKK unsurlarını barındırmamasını istediğini yazdı.Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliğine 'hayır' deme riskinin sıfır olmadığına dikkat çekildi.'Çözüme ulaşılamadı'İsveç Devlet Televizyonu (SVT), İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'nin, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüğünü fakat herhangi bir çözüme ulaşılamadığını duyurdu.Haberde, 'Linde'ye göre, hiçbir çözüme ulaşılamadı ve iki ülke kendi diplomatlarının müzakerelere devam etmesi konusunda anlaşma sağlandı.' denildi.İsveçli Bakan: 'PKK terör örgütü ama...'Türkiye'nin, Finlandiya ve İsveç'in üyeliğine şüpheyle yaklaştığı, bu ülkeleri PKK ve YPG'yi desteklemekle suçladığı aktarıldı.Linde'nin, 'PKK'nın, terör örgütü olduğuna inandığımız konusunda çok netiz. Ancak diğer birçok NATO müttefiki gibi, diğer örgütlerle de görüşmelerimiz var.' şeklindeki ifadelerine yer verildi.'Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine kapılarını kapatmıyor. Ama bu ülkelerdeki PKK varlığına karşı harekete geçilmesini istiyor.' notu paylaşıldı.'Türkiye'nin de onayı gerekiyor'Svenska Dagbladet gazetesi ise 'Hükümet, Türkiye'ye heyet gönderiyor' başlığıyla yaşanan gelişmelere yer verdi.'Türkiye, savunma ittifakına katılım konusunda İsveç'i engellemekle tehdit ediyor' denilerek, Stockholm yönetiminin sorunun çözümü için Ankara'ya bir heyet göndermeye karar verdiği kaydedildi.NATO'ya üyelik sürecinin işleyişine ilişkin de 'Ülkelerin savunma ittifakına kabul edilebilmesi için Türkiye dahil tüm üye devletlerin başvuruyu onaylaması gerekiyor.' hatırlatması yapıldı.'Türkiye, şartlar listesi belirledi'Finlandiya basınından Etela-Suomen Sanomat gazetesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını okurlarına aktardı.Haberde, 'Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği için şartlar listesi belirledi.' ifadesi kullanıldı.