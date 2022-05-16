Sarıyer'de 2 kişiyi ağır yaralayıp aynı silahla intihar etti!

İstanbul’un, Sarıyer ilçesinde yolda yürüyen bekçi Kerem C. ve amcası Sadık C.'yi tabancayla ağır yaralayan 20 yaşındaki Hüseyin Arslan aynı silahla kendi canına kıydı. .

Olay, saat 22.00 sularında, Reşitpaşa Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde yaşandı.İddiaya göre, istirahatte olan bekçi Kerem C. ile amcası Sadık C. caddede yürüdükleri sırada silahlı saldırıya uğradı.Ağır yaralanan amca ile yeğen ihbar üzerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.