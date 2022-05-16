Milli Savunma Bakanlığı 'Deniz Aslanı-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'na katıldı!
Milli Savunma Bakanlığı, TCG GEDİZ fırkateyninin Ege Denizi'nde icra edilen "Deniz Aslanı-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı"na katıldığını bildirdi.
SB'nin resmi Twitter hesabından, 'TCG GEDİZ fırkateynimiz, Sahil Güvenlik Komutanlığı sevk ve idaresinde 11-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında Ege Denizi'nde icra edilen Deniz Aslanı-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'na katıldı.' açıklamasıyla birlikte tatbikattan bazı görseller paylaşıldı.
Üç denizde dev tatbikat: 'Mavi Vatan-2022' nefes kesti
Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 122 gemi ve 41 hava vasıtasının katılımıyla Ege Denizi, Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de eş zamanlı olarak düzenlenen Mavi Vatan-2022 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü Muğla'nın Marmaris ilçesinde başladı.