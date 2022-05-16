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Milli Savunma Bakanlığı 'Deniz Aslanı-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'na katıldı!

Milli Savunma Bakanlığı, TCG GEDİZ fırkateyninin Ege Denizi'nde icra edilen "Deniz Aslanı-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı"na katıldığını bildirdi.

Ekleme: 16.05.2022 - 01:36 Güncelleme: 16.05.2022 - 01:39 / Editör: Ozge Selin
Milli Savunma Bakanlığı 'Deniz Aslanı-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'na katıldı!
SB'nin resmi Twitter hesabından, 'TCG GEDİZ fırkateynimiz, Sahil Güvenlik Komutanlığı sevk ve idaresinde 11-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında Ege Denizi'nde icra edilen Deniz Aslanı-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'na katıldı.' açıklamasıyla birlikte tatbikattan bazı görseller paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı 'Deniz Aslanı-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'na katıldı!

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