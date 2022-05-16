İşgalci İsrail 22 yılda 45 gazeteciyi öldürdü!

Katar merkezli El Cezire televizyonunun deneyimli muhabiri Şirin Ebu Akile’nin Batı Şeria’nın Cenin kentinde İsrail işgal güçleri tarafından başından vurularak öldürülmesi, geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan konuları arasındaydı. 1997’den beri ekranlarda olan ve zaman içinde Filistin kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerden birine dönüşen Ebu Akile, yalnızca ölümüyle değil, Kudüs’te düzenlenen cenaze törenine İsrail askerlerinin vahşi müdahalesiyle de akıllarda kaldı. Ancak Şirin Ebu Akile’nin öyküsü, esas olarak, İsrail işgali altında gazetecilik yapmanın ne kadar riskli bir durum olduğunu gözler önüne sermesi bakımından dikkat çekiciydi.Filistin Enformasyon Bakanlığı’nın yayınladığı verilere göre, İkinci İntifada’nın başladığı 2000 yılından bu yana İsrail’in öldürdüğü gazeteci sayısı 45’i buldu.BOMBADAN TESİRLİİsrail’in, işgal altındaki topraklarda gazetecilik yapan isimleri kasten hedef haline getirdiği biliniyor. Çünkü gazetecilik faaliyeti yoluyla işgali belgelemek ve yaşananları dünyaya duyurmak, çoğu kez bombalardan ve kurşunlardan daha büyük tesirler meydana getiriyor. Gazeteciler, basın mensubu olduklarını belirten çelik yeleklerine ve kasketlerine rağmen, İsrail askerleri tarafından vurularak öldürülüyor. Son olarak Şirin Ebu Akile’nin de maruz kaldığı gibi, işgal güçleri gazetecileri korumak şöyle dursun, özellikle yok etmeye odaklanıyor.HAPİSLER DE DOLUİşgal yönetimi, gazetecileri yalnızca öldürmekle kalmıyor, sıklıkla gözaltına alıp hapse de atıyor. Yerli veya yabancı fark etmeksizin, işgal altındaki topraklarda görev yapmaya çalışan bütün gazeteciler, böylece aynı akıbeti paylaşıyor. Filistin kaynakları, şu anda 16 Filistinli gazetecinin İsrail hapishanelerinde tutulmaya devam ettiğini, bunların hiçbirisi hakkında kriminal bir suçlamanın getirilemediğini, yalnızca işgali belgelemekten men etmek için İsrail tarafından alıkonulduklarını belirtiyor.LİSTE EPEY KABARIKİşgal altında görev yapan gazeteciler için, en kanlı yıl 2014 oldu. İsrail’in Gazze’ye düzenlediği ve en az 2,100 kişinin öldüğü saldırılar sırasında 17 gazeteci de yaşamını yitirdi. Filistin kaynakları, bu gazetecilerin de kasten hedef seçildiğini vurguluyor. 2000 yılından günümüze öldürülen gazeteciler arasında, Arap medyasının ve kamuoyunun yakından tanıdığı isimler çoğunlukta. Aziz Yusuf (2000), Emced Alemi (2002), Fadi Alavne (2003), Ömer Silavi (2009), Necla Mahmud Hac (2014), Ahmed Ebu Hüseyin (2018) listedeki şahısların başlıcalarını oluşturuyor.