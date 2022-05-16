İhracatta rekor serisi! 250 milyar dolar aşılacak!

Türkiye Ekonomi Modeli'nin lokomotifi olan ve 2021 büyümesinin yarısına yakınını sağlayan ihracatta rekor servisi hız kesmiyor. Nisanda yüzde 25 artışla 23.4 milyar dolarla aylık en yüksek ihracat rakamına ulaşıldı. Pandemi sonrasında, Eylül 2020'den Nisan 2022'ye kadar olan son 20 ayın 18'sinde aylık bazda ihracat rekoruna imza atıldı.240 MİLYAR DOLAR GEÇİLDİYılın ilk 4 ayında yüzde 21.7 artışla 83 milyar 584 milyon dolar yakalanırken, yıllık ihracat ise yüzde 28.6 artarak 240 milyar 116 milyon dolara çıktı. Nisan ayında 25 sektör ihracatını artırırken, 8 sektörde rekor kırıldı. 21 sektörde ihracat artışı yüzde 10'nun üstüne çıktı.Farklı sektörlerde aynı anda kaydedilen bu başarı, Türkiye'nin topyekün bir üretim ve ihracat hamlesinin içerisinde olduğunun göstergesi olarak yorumlandı. Ayrıca 2 bin 80 firma nisanda ilk kez ihracat gerçekleştirdi. Enerji hariç ihracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde 101'e yükseldi.ANADOLU ATAĞA GEÇTİ61 il ihracatını artırma başarısını gösterirken, 16 il tarihlerinin en yüksek ihracat rakamına ulaştı. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il 9.4 milyar dolarla İstanbul, 1.9 milyar dolarla Kocaeli, 1.4 milyar dolarla İzmir oldu. 2.080 firma, bu ay ilk kez ihracat gerçekleştirdi. Yeni yatırımların devreye girmesi Anadolu'nun ihracatında etkisini gösterdi. Yozgat ihracatını 4 katına, Nevşehir 2.5 katına çıkardı.KİMYA İLK SIRADAEn çok ihracat gerçekleştiren sektörlerde yüzde 53 artışla 3.3 milyar dolara ulaşan kimyevi maddeler ve mamulleri ilk sırada yer alırken, yüzde 11.5 artışla 2.7 milyar dolara ulaşan otomotiv endüstrisi ikinci, yüzde 25.6 artışla 2 milyar dolar ihracat gerçekleştiren hazırgiyim sektörü ise üçüncü sırada yer aldı.27 ÜLKEDE REKOR KIRILDI214 ülkeye ihracat gerçekleştirilen nisan ayında, 155 ülkeye ihracat arttı. 27 ülkeye ihracatta rekor kırılırken, nisan ayında en çok ihracat yapılan ilk 3 ülke 2 milyar dolarla Almanya, 1.8 milyar dolarla ABD ve 1.2 milyar dolar ile Birleşik Krallık oldu. Nisanda tarihte ilk kez bir ülkeye ihracat 2 milyar doların üzerine çıktı. Birim ihracat değeri geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla 1.44 dolara yükseldi.İYİMSER HAVA SÜRÜYORTürkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi nisanda 54.4'e yükseldi. Endekste eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.Son veriler, imalatçıların yurt dışı talep koşullarında belirgin bir iyileşmeye işaret etti ve iyileşmenin hızı mart ayına göre hafif artış gösterdi. Böylece ihracat iklimi son 15 aylık dönem boyunca güçlendi. Sektör temsilcileri yıl sonu nhedefi olan 250 milyar doların, yıl tamamlanmadan aşılacağını kaydetti.SANAYİCİ TIKIR TIKIR ÇALIŞIYORTürkiye'nin sanayi sektörü 17 milyar 741 milyon dolarla geçen ay tüm zamanların en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdi. Sanayi grubunun ihracatı böylece nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25.5 arttı. Türkiye'nin sanayi dış satımının toplam ihracat içerisindeki payı da yüzde 75.9 olarak gerçekleşti. Sanayi bünyesinde yer alan 16 sektörden 7'sinin ihracatı nisanda tüm zamanların en yüksek aylık ihracatını yaptı.Bu dönemde tekstil ve hammaddeleri 995 milyon 49 bin dolar, kimyevi maddeler ve mamulleri 3 milyar 314 milyon dolar, hazır giyim ve konfeksiyon 2 milyar 41 milyon dolar, elektrik ve elektronik 1 milyar 401 milyon dolar, demir ve demir dışı metaller 1 milyar 501 milyon dolar, çimento cam seramik ve toprak ürünleri 569 milyon 249 bin dolar, iklimlendirme sanayii 637 milyon 272 bin dolarla rekor ihracata imza attı.TL İLE DIŞ TİCARET HACMİ 93.7 MİLYARA YÜKSELDİNisanda Türk lirasıyla ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 59.7 artarak 8 milyar 467 milyon lira oldu. Bu dönemde Türk lirasıyla ithalat 17 milyar lira olurken dış ticaret hacmi 26 milyar 31 milyon liraya ulaştı. Türk lirasıyla ihracat yılın ilk 4 ayında ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 68.4 artarak 33 milyar 340 milyon lira oldu.Ocak-nisan döneminde Türk lirasıyla ithalat 60 milyar 369 milyon lira, dış ticaret hacmi ise 93 milyar 709 milyon lira olarak kaydedildi. Bakanlık verilerine göre, nisanda Türk lirası ile ihracat yapılan ülke sayısı 157, Türk lirası ile ihracat yapan firma sayısı ise 6 bin 683 oldu.