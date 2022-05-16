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Erciyes 2022 Tatbikatı nefes kesti! Görüntüler paylaşıldı!

Kayseri 1. Komando Tugay Komutanlığı ve Kara Havacılık Komutanlığı'na ait unsurların katılımıyla gerçekleştirilen Erciyes 2022 Tatbikatı nefes kesti. Tatbikatta hava indirme ve komando harekat türleri harekat ortamında başarıyla gerçekleştirildi.

Ekleme: 16.05.2022 - 22:32 Güncelleme: 16.05.2022 - 22:33 / Editör: Ozge Selin
Erciyes 2022 Tatbikatı nefes kesti! Görüntüler paylaşıldı!Erciyes 2022 Tatbikatı Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Kara Havacılık Komutanlığı ve Kayseri 1. Komando Tugay Komutanlığı unsurları tarafından Kayseri'de başarıyla icra edildi.

Müşterek Fiilî Hava İndirme Tatbikatı şeklinde Şehit Teğmen Hasan BAK Atma/Atlatma Sahasında gerçekleştirilen tatbikatta komandolar nakliye uçaklarından atlayış gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan tatbikat görüntüleri ise nefes kesti. Hava Kuvvetleri Komutanlığı nakliye uçakları, Kara Havacılık Komutanlığı Taarruz, Genel Maksat ve Ağır Nakliye helikopterlerinin katıldığı tatbikat 12-12 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi.
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