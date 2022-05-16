Dünya 'Kanlı Ay'a kilitlendi! İstanbul'da görsel şölen yaşandı

Tüm dünya gibi Türkiye de 'Kanlı Ay' tutulması kiliümeroib Tutulmayı en iyi şekilde izleme şansına ise tüm orta ve Güney Amerika'da yaşayanlar ile Kuzey Amerika'nın doğu yarısındakiler sahip oldu. 'Kanlı Ay' tutulmasının canlı olarak izlendiği bölgeler arasında Türkiye yer almadı. Öte yandan İstanbul'da da dolunay kartpostallık görüntüler oluşturdu...

En önemli gökyüzü olaylarından biri olan yılın ilk Kanlı Ay tutulması bu sabah Türkiye saatiyle 07.13'te gerçekleşti.15 Mayıs 2022 gecesi ve 16 Mayıs'ın erken saatlerine kadar, gökyüzü gözlemcileri yaklaşık her 1,5 yılda bir gerçekleşen muhteşem bir görüntüyle karşılaştı.BİR SONRAKİ TUTULMA 6 AY SONRAAy tutulması, dolunay zamanında ve Ay'ın düğüm noktalarına yakın olması durumunda meydana geliyor.Ay'ın, Dünya'nın gölgesine girmesiyle Güneş'ten aldığı parlaklığı kaybetmesi neticesinde görülüyor.Tutulmayı en iyi şekilde izleme şansına ise tüm orta ve Güney Amerika'da yaşayanlar ile Kuzey Amerika'nın doğu yarısındakiler sahip oldu.NASA her yıl yaklaşık iki ay tutulması meydana geldiğini ve bir sonraki tam ay tutulmasının kasım ayında olacağını açıkladı. Mart 2025'e kadar da başka bir tam ay tutulması yaşanmayacak.İSTANBUL'DA DOLUNAYÖte yandan İstanbul'da da dolunay kartpostallık görüntüler oluşturdu.